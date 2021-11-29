中鼎集團旗下萬鼎公司榮獲優良工程金安獎

行政院勞動部主辦的「優良工程金安獎」獲獎名單揭曉，CTCI中鼎集團旗下萬鼎公司承攬「台9甲線上龜山橋改建工程委託測量、鑽探及設計服務工作」，以優異的設計品質及職安衛管理成效，榮獲「公共工程組」工程類設計單位優等獎。

本案上龜山橋建於1972年，是銜接新店與烏來的唯一道路，經過49年的使用，因橋梁面寛狹窄、高程不符防洪需求，以及沉箱裸露影響結構安全等問題而進行改建。

萬鼎於本橋梁設計規畫，特別針對上述問題進行綜合考量，最終採用單跨拱橋方案，以增加河川通水面積提升防洪能力，方便維護管理，兼顧水理影響及景觀；材質則選用高功能結構用鋼，提升橋梁強度，降低鋼材使用量，減少碳排。

在設計過程中，為提高設計可靠度及施工安全績效，萬鼎更導入BIM技術，透過3D模型的視覺化界面、碰撞檢核等方式，確保橋梁運行安全。而舊橋拆除期間所設置的交維便橋，更特別加強結構安全及加寬道路，避免汛期風險，提升用路人安全及便利性。針對本案所實施的縝密風險評估作業，萬鼎於開工前，即將相關BIM檔案等設計及施工風險評估成果移交監造單位及施工廠商，協助業主及施工廠商落實安全衛生管理，如期如質完成工程目標。

台9甲線上龜山橋3D模擬透視圖。圖／中鼎提供

萬鼎公司承諾，將持續秉持「全員當責」、「安全第一」的安衛環政策目標，提升安衛環管理系統的有效運作，落實安全文化，以「最值得信賴」的品牌精神，打造安全無虞、健康安心與環境永續的工作環境。