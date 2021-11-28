高雄科技廊道成型 工業用不動產持續加溫

2021年至今商用不動產成交金額已超過2,600億，其中土地交易市場熱度不減，工業不動產成交金額累積逾700億，在產業發展成熟、重大建設及交通系統到位、資金與企業回流潮下帶動開發商機，產業發展顯然已成為台商回台，法人投資卡位重點，使得台南、高雄S廊帶半導體為首的工業地產需求持續增溫。

高雄科技廊道始於南科，南臨小港林園，台積電預估未來進軍高雄楠梓設廠、高市都發局15日公告亞洲新灣區「特貿三」全數脫標，普華國際不動產總經理田揚名表示，南部科技廊道拼圖已成型，看好未來台南、高雄S廊帶半導體為首的工業地產需求持續增溫。

普華國際不動產此次公開標售高雄臨海工業區精華工業地產，鄰近包含中油、中鋼及台船皆為本區產值前三大廠商，此案近鄰台17線西濱主要幹道，約3分鐘即可抵達小港市區及高雄捷運小港站、10分鐘內接往高雄國際機場、15分鐘內接往中山高及高雄港、30分鐘內達高鐵左營站，交通區位非常方便，可串聯產業樞紐及各港口機場，支援北高雄及南科延伸關連工業區及企業擴充產業用地之需求。

此案土地面積約4,048坪，建物面積約2,110坪，正臨15米寬茂大街，建物為日商住友營造興建挑高之鋼骨造廠房，挑高且外觀維護甚佳，可立即投入生產使用，為區內少數完整工業廠地，難得釋出供給，自用首選標的；此案預計12月28日開標，投資人可把握進場時機，有關相關公開標售訊息，可造訪https://www.pwc.tw/real-estate，或洽普華國際不動產公司專線：0953-591-770。

