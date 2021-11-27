以工務為本 丞石塭仔圳新案動土

丞石建築11月26日於新泰塭仔圳重劃區舉辦「信華段43等地號開工動土典禮」，典禮於新北市泰山區莊田路、莊泰路口的基地隆重舉行。

此次開工，丞石建築不同於傳統動土儀式，而是將工地現場打造為一露天大型策展，由丞石工務部專人分站導覽說明未來本案工程管理上的各項舉措，主要以品管、勞安、環保等面向呈現，如：Gopro數位化品質管理、勞安設施、營建廢棄物減量計畫等專題。實際走訪工地現場，從充滿設計感的綠化圍籬到工務所舒適而整潔的辦公環境，可以充分感受丞石建築在工地管理上的用心之處。

丞石建築董事長彭智祺表示，「工務是建設公司的一切根本。過去這一年，丞石建築在工地管理上非常努力。我們的目標沒有因為疫情而改變，依然還是把事情做好。不論是此次開工的新泰塭仔圳重劃區建案，還是其他地方。對我而言，把事情做好沒有地段的分別，在任何一塊土地上，我們都是純粹把事情做好。尤其丞石的客戶一直以來都是自住客，把房子蓋好才是我最重視的。展望2022年，我們會在品質上持續琢磨，並為此努力再努力。」

本案基地面積1955坪，規劃為地上19樓、地下3樓，總戶數301戶的雙塔建築，基地面臨30米面寬大道，對面即為未來國中、國小，周邊未來將設有公三、公四、公六等公園綠地，加上連結國道1號、台一線快速道路、64快速道路、65快速道路的1高3快交通優勢，結合塭仔圳發展潛力，未來可期。