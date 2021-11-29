謝震武代言 「僑蓮-雄鋒」打造SRC安全建築

根據中華民國統計網資料顯示，台灣「物價指數」10年期間上漲8.93％，同期間信義「房價指數」上漲了52％，從投資角度來看，房價上漲遠遠可以抵擋物價通膨，甚至賺到房價增值空間，面對2021年已經成型的全球通貨膨脹壓力，有錢人已經在進行「現金買豪宅」抗通膨的置產保值理財操作。

央行打房，房產買氣依舊亮眼

根據「台灣房地產網路聲量」2021年10月13日發佈的調查結果指出，打房政策成效低於期待，房市交易仍有充沛動能支撐，房價未見鬆動。戴德梁行總經理顏炳立10月5日指出，目前資金多，利率低，房市樂觀，況且水泥、鋼筋、工資等成本全面上揚，也給了建商漲價理由。永慶房產集團2021年9月30日公布第4季房產趨勢報告指出，63％消費者看漲房價，房市轉多跡象明顯。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德9月30日表示，央行9月打(炒)房升級，不過當前市場氛圍仍相對樂觀。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨也指出，在整體大環境維持不變狀況，買氣應能續航。

根據「台灣房地產網路聲量」的調查結果，2021年上半年的網路聲量總計223萬則，較前期統計減少2萬則，為近兩年統計以來首度衰減，量體下降幅度為4.3％。圖／台灣房地產網路聲量

新北「都更三箭」政府認證

而置產買房除了要選地段、選產品之外，如果有地方主管機關的背書，則是建築產品的另一項有利保證。以新北市政府背書的「都更三箭」為例，市長侯友宜為了改善整體市容、提升建築安全、創造良好居住條件，積極推動新北市「都更三箭」，第一箭是「捷運蓋到哪，都更做到哪」，第二箭是「主幹道沿線都更」，第三箭是「危老都更」，這些更新案都必須依照新北市政府最嚴格的建築技術審查標準過關後，才准予興建。而在新北都更第二箭符合主要幹道規定核准個案，則是僑蓮建設以危老辦理位於板橋40米寬文化路二段主幹道旁的「僑蓮-雄鋒」個案，目前已經進行銷售，由於有新北市政府的認證，該建案獲得知名節目主持人謝震武認同，為建築產品代言。

謝震武誠心推薦「僑蓮雄鋒」

知名節目主持人謝震武愛惜自己的羽毛與口碑，經過審慎研究後，他誠心說了這句話：「我是謝震武，為您推薦值得收藏的傳家寶『僑蓮-雄鋒』。」因為，「僑蓮-雄峰」以符合政府嚴格的耐震與安全建築法規打造，是新北市第一個符合新北都更第二箭2019年7月3日修正實施之「都市計畫法新北市施行細則」第39條之二規定，取得基準容積加給20％的首例，背負著新北市長侯友宜的都更政策業績使命，在市府監督下，僑蓮建築機構以最嚴謹的建築工藝，打造35層SRC鋼骨建築摩天地標，塑造6級耐震結構的區域建築安全新指標。

知名節目主持人謝震武經過審慎研究後，他誠心說了這句話：「我是謝震武，為您推薦值得收藏的傳家寶『僑蓮-雄鋒』。」圖／業者提供

新北板橋文化路站上「7字頭」

捷運板南線進入新北市第一站是江子翠站，行經板橋文化路也是板橋一級戰區，近期有兩大指標案進場，分別為文化路南北兩端的「僑蓮-雄峰」與「達永冬慶」，其中「達永冬慶」成交價站穩7字頭，而「僑蓮-雄峰」於928檔期正式公開銷售，主打板橋江子翠站捷運宅，鄰近百年歷史的江翠國小約350公尺，約450公尺就到捷運江子翠站，附近有民治商圈、雙十商圈，案量約50億元，規劃27～47坪產品，平均成交單價一坪為67～75萬，據現場銷售單位表示，目前已銷售5成了，是區域指標大案。