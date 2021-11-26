限量買農地送木屋 「慢山居」只要328萬起

後疫情時代，犒賞解封人生！台中800坪起度假農地，慢活首選，珍藏推薦

台灣防疫保護再升級！COVID-19疫苗已突破七成施打率，全面解封近在咫尺，是否已經規劃好下一次要去哪裡享受人生？台中霧峰「慢山居」擁有綠意遼闊私人度假園區，獨佔一片森林，在後疫情時代盡享天地慢活。

後疫情時代不堅守防疫宅，獨享台中霧峰半山沉靜之境「慢山居」(情境示意圖) 。圖／業者提供

最Chill「慢樂園」，自享800坪森綠闊境，大面積私人靜謐星空，獨享台中最新網紅秘境。解封人生第一首選，台中最「秋」的Outdoor秘境樂園就在霧峰，超大遼闊綠地，全區30餘單元，每單元800坪起「合法農用設施許可」休閒度假農地，不僅四季樹蔭環繞，可以大口呼吸自然鮮氧芬多精，遠離塵囂與PM2.5，夜色之際還能獨佔大面積整片星空，在木屋中細細品味慢活自在，樂當自耕農、戶外野營達人、山林居士，買一塊農地、佇一座木屋，後疫情時代在「慢山居」，把心放慢享受生活自己主宰。

「慢山居」800坪綠意遼闊，盡享私人自在慢活 (情境示意圖) 。圖／業者提供

半山之境離塵不離城，最遼闊的生活視野，只有這裡做得到！市區最近的幽靜之境「慢山居」，距霧峰交流道只要18分鐘，離霧峰市區只有6公里，離塵近城，便捷民生一切剛剛好！擁有最遼闊的綠意生活圈、脫離匆忙都市生活最快的捷徑、剛剛好的慢活人生，現在買農地就送木屋，數量有限。接待中心在霧峰區桐林里中坑巷 (過桐林國小約8分鐘)。禮賓專線：（04）2339-0713​​或上官方網站瞭解詳情：www.slowing-life.com