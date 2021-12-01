大陸建設持續發揮品牌力 致力國際級高端住宅

2021年，全球疫情邁入第二年，台灣房市景氣卻持續復甦，買氣不減反增。根據住展雜誌表示，今年928檔期將近2700億元新案同時問世，創下統計以來最大量，在密密麻麻的新推建案中，建商品牌跟規劃能力成為民眾買單重點。

以欣陸投控（3703）旗下的大陸建設為例，在北市信義計畫區、南京松江商圈都有指標建案，近幾年更集中在雙北市、台中、高雄等都會區推案；欣陸投控於11月8日的法說會中表示，受惠國內外預售案銷售貢獻，尚未交屋之已售房地銷售合約總價達180億元，業績成長顯著。近期將著眼於忠孝東路、敦化南路交會的東區核心，攜手SCDA國際建築事務所，打造地標建築「耑序」。

據房產業者表示，欣陸投控其實很早就開始耕耘東區，像是60、70年代完成的「光武新村」，當時便是由大陸工程開發，被喻為東區開發的先驅者。之後70、80年代興建的大陸大樓，更是台北東區第一棟純辦公大樓，也是台灣首座無內柱、大跨度的建築大廈。

觀察近幾年大陸建設新案，多數與國際知名建築師，甚至是與國際品牌連結。像是信義計畫區的「琢白」，由榮獲普立茲克建築獎的白派大師理查．麥爾（Richard Meier）親力設計。「琢豐」則是與愛馬仕御用建築團隊法國RDAI合作，首度來台打造高檔住宅建案。另外在台中的「宝格」、「丽格」兩座名邸，均是義大利國寶建築大師Antonio Citterio設計，是台灣少數具有義大利設計血統的住宅。

國際規格的建築規劃，也延續至台北東區新案「耑序」，該案是相隔數十年後，大陸建設再度重返東區之作。基地坐落忠孝、敦南十字金軸，第一代名宅「共和大廈」原址，是東區核心難得一見的706坪大基地建案，特邀SCDA國際建築事務所合作，由該事務所首席建築師Soo K. Chan主力設計。SCDA的專業範疇涵括城市開發、建築設計、室內設計、景觀及燈光設計，本案計劃以現代建築觀點，深化光影結構，創造出永恆的建築典範，打造東區具有代表性的作品。

「耑序」預計於十二月公開，除希望汲取繁華東區的城市能量，連結人文自然的靜謐感受，建造出具標誌性的城市地標，更期望在都更案中賦予國際視野，持續發揮品牌影響力。