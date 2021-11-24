台灣地方創生基金會成立 共謀台灣永續發展

信義房屋2021年成立滿40週年，信義房屋長期投入社區一家計畫，協助有志於推動社區營造的個人或團體茁壯發展。儘管在地方營造上已有多年經驗，但社區一家計劃多為協助個案，為了將地方營造個案發展成完善的台灣創生體系。



在11月16日舉辦信義企業集團40周年暨台灣地方創生基金會成立」記者會，由信義企業集團創辦人周俊吉與前國發會主委陳美伶共同為基金會的成立揭開序幕。基金會的成立除了周俊吉與陳美伶的共同推動外，還聚集了許多有志於替台灣地方創生奉獻一份心力的各界人士，如捐助人蔣光澤先生和蔡炅廷先生等各方人士。



推動地方創生無法避免的難題包含資金、技術、通路，乃至於財務管理、公司管理等方面的各式困境，台灣地方創生基金會協助邀請台灣的大型企業、中小企業、創投、天使投資人等有意願及能力給予協助的一方，並媒合雙方對接。台灣地方創生基金會的成立宣告未來將以此基金會推動台灣創生體系，以永續循環開創台灣社會更多的可能性，整合技術及資源，共謀全島2300多萬人民更好的永續生活。



行政院早於2018年兩度召開地方創生會報，並宣布2019年為台灣地方創生元年，將地方創生定位為國家安全戰略層級的國家政策。面對我國總人口減少、人口過度集中大都市，以及城鄉差距、發展失衡等問題，行政院成立「地方創生會報」，由中央部會、地方政府及關心地方創生領域的民間產業負責人與學者專家組成，並由國發會負責統籌及協調整合部會地方創生相關資源，落實推動地方創生工作。地方創生旨在透過以人為本的精神，結合地方創生與新創，復興地方產業、創造就業人口、促進人口回流達成均衡台灣的目標。



而台灣地方創生基金會正式成立代表著台灣創生發展的一個重要里程碑，結合政府以及民間的力量上下整合共同為台灣整體發展努力。台灣地方創生基金會的成立對各界人士也有著非凡的意義，地方創生前路荊棘密佈充滿挑戰，而基金會的成立替未來開拓地方創生坦途揭開了序幕。基金會的設立讓許多如蔣光澤先生、蔡炅廷先生和劉正中先生一樣有志於創造台灣永續發展的人們，可以透過捐助或是提供各式協助一同替營造台灣永續發展貢獻一份心力。