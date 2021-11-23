香港CCD鄭中設計「琢白」258坪實品屋

由普立茲克建築獎得主、紐約白派建築大師理查麥爾（Richard Meier）操刀設計的台北信義區訂製款豪宅「琢白」，全棟建築以清透純淨的白色立面，融合自然、光線、幾何、對稱等設計元素，完美呈現紐約白派建築的經典語彙，深受追尋品味人生、美學生活的國際頂尖客層喜愛。

為如實演繹紐約白派住宅的空間感與生活感，大陸建設特別聘請國際知名室內設計公司—香港CCD (Cheng Chung Design) 鄭中設計「琢白」258坪實品屋，將白派大師的建築概念延伸至室內設計中，100%呈現紐約式樣的國際生活品味。

「琢白」258坪實品屋著重於空間的自由通透感，明亮是室內空間整體的一致調性，但在裡面會增加更多溫馨寬敞的生活感。圖／業者提供

擁有超過30年國際酒店與室內設計經驗的CCD，曾為50多個國際著名酒店管理集團、100多個國際品牌、150多間豪華酒店提供室內設計及顧問服務，素以「東意西境」的設計理念享譽國際酒店室內設計領域，並獲得室內設計界最高榮譽—“Gold Key Awards（金鑰匙獎）”最佳酒店設計獎項在內的一百多項頂級國際大獎，是首位囊括全系列酒店設計大獎的華人設計公司。

香港CCD高級副總裁莊瑞安(Ray Chuang)。圖／業者提供

「在台灣，終於出現一棟可以和紐約媲美的白派住宅了！「琢白」的出現，我覺得可以帶給台灣一個新的建築開端和居住視野。」CCD高級副總裁莊瑞安(Ray Chuang)表示，「琢白」住戶多數擁有旅居海外經驗，是具備國際視野的高端品味人士，如何詮釋紐約的生活感或是將國外的生活方式帶進來，這種比較國際化的空間設計表達，是台灣不容易看到的設計風格。

「琢白」258坪實品屋餐廳空間。圖／業者提供

曾是紐約客的Ray提到，「琢白」是台灣高端住宅裡，極少見採大量玻璃帷幕設計的現代建築，一打開家門，印入眼簾的寬闊臨窗感，頓時重現在紐約大都會的Lifestyle。因為紐約的大坪數住宅，不會有過多的牆面阻隔，希望將開闊的大空間格局表現出來。白派建築的空間擁有開放的受光面，因為光影投射所呈現出的時間感，和過去住在紐約時開門回到家的感覺是非常接近的。Ray表示，258坪實品屋著重於空間的自由通透感，明亮是室內空間整體的一致調性，但在裡面會增加更多溫馨寬敞的生活感。

「金字塔頂級階層的居住需求，會有更多社交生活的融入。所以必須規劃設計出這種社交功能，不只是對外社交，包括家人間的對話交流都要考慮到空間裡」Ray進一步表示，華人世界很崇尚三代同堂的居住模式，所以在設計的時候就考慮到長輩對於家族同住的期待和憧憬，且滿足世代之間保有一定距離和個人空間的不同需求。

台北信義區訂製款豪宅「琢白」，由普立茲克建築獎得主、紐約白派建築大師理查麥爾（Richard Meier）操刀設計。圖／業者提供

「琢白」258坪採一層一戶、兩門進出、獨立梯廳的大戶尺度，「同戶不同門，同鄰不同居」的空間規劃，獨立又相繫，增進家人情感之餘，同時享有各自獨立、不受打擾的生活動線，滿足金字塔頂尖新舊世代的居住需求，同時也實踐高端人士對國際住宅品味的追求與思維。