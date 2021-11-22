浤圃建設父女攜手 開拓高雄都更新藍海

高雄在地老品牌浤圃建設，低調作風，歷年來重視質感穩建推案，平均每年2個建案推出。而看好高雄房地產發展潛力，一改以往策略，浤圃建設董事長蘇宏圃與總經理蘇姿菁接連大手筆買進五千多坪建地，合計今、明年預計推案總銷上看百億元，成為近來最大手筆的中小型建商。

疫情下，地價與房價仍逆勢飛漲，市中心精華地帶土地不僅昂貴，更因小面積難以開發，若想要大片精華地，只好採都更及危老方式取得，但因整合工程浩大，一般建商只好棄守市中心，進而轉向蛋白區購地開發。

而浤圃建設卻逆勢操作，積極佈局都更案及危老市場，如前金五福「土銀大樓」都更案，與日前開工動土的左營華夏路、至真路都更案等等，皆屬於蛋黃區中的難得的精華地段。浤圃建設總經理蘇姿菁說，除了都更、危老外，未來也將透過公保地第解編方式取得土地進行重劃，不僅有效改善老舊市容，活化土地資產，並於市區精華區段推出區域指標建案。

高雄在地建商浤圃建設高品質推案，時尚美學與細膩工法，深受購屋族喜愛。圖／業者提供

深耕高雄在地更熱心公益，浤圃建設以值得信賴的老品牌著稱，多年來推案採低調路線，以實在高品質住宅，奠定起品牌好口碑。堅持「三心二意」，是浤圃機構經營態度。浤圃建設總經理蘇姿菁表示，所謂三心是專心、細心與不怕麻煩的心，二意就是誠意與創意。

浤圃建設總經理蘇姿菁二代接班，賦予品牌新能量。以過往曾在日本求學的生活經歷，致力將書香與健康帶入社區，浤圃近年推案，週邊一定得鄰文教學區，更將體貼謙遜的職人精神展現在細節中。

浤圃建設以滿足首購居住市區需求為主要考量，積極推動都更與危險老舊建築，致力打造高雄都更第一品牌。浤圃建設總經理蘇姿菁表示，延續父親蘇宏圃企業經營核心理念，「讓年輕人住進市區，用良心蓋屋子，打造每一棟可傳家的好宅。」也是未來不變的經營目標。