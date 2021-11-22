建商支持嘉縣在地小農「嘉義極光」哈密瓜

又到秋冬哈密瓜的盛產季節，對於喜愛香甜哈密瓜的人，趁著盛產季大口嗑瓜是最幸福不過的事。擁有哈密瓜界愛馬仕之稱的「嘉義極光哈密瓜-歐若拉」（AURORA MELON）也在此時上市推出了。

嘉義縣政府與縣長翁章梁全力發揚在地產業不遺餘力，成績亮眼有目共睹。知名建商清景麟建築團隊也熱心響應嘉義縣政府，推廣支持在地小農物產，近期推出「買房送哈密瓜」活動，即日起至𝟏𝟏/𝟑𝟎前，至清景麟建築團隊「高鐵國際城」購屋完成簽約付款者，即獲贈獨家限量「嘉義極光歐若拉」哈密瓜乙組，限時活動，歡迎把握。

「嘉義極光」為嘉義縣政府自創品牌，由縣長翁章梁親自命名註冊商標，嘉義縣政府尋覓多種設施栽植品種，幾經改良培育後，才千挑萬選出極具特殊口感全新哈密瓜品種。口感細緻風味佳，清脆爽口、甜而不膩，獲得市場極高評價，也因培育難度高，收成不易，往往一推出就搶購一空。

「嘉義極光」哈密瓜產地須為嘉義縣，採溫室種植一株一果，採收上市前，必須經過農藥殘留合格檢驗，並檢測確保果實甜度都在14度以上，符合以上條件，才有資格以「嘉義極光」品牌上市銷售。

即日起至𝟏𝟏/𝟑𝟎前，至清景麟建築團隊「高鐵國際城」購屋完成簽約付款者，即獲贈獨家限量「嘉義極光歐若拉」哈密瓜乙組。圖／業者提供

嘉義縣政府積極扶植在地農業智慧轉型與輔助小農創業，導入最新AI智慧技術，開發智慧農業跨域整合平台，更透過多項品種開發，研發符合消費市場的需求的產品，達到後續計畫生產的目標，更確保農民穩定收益。並結合縣府資源，全力推廣在地農產品市場，媒合國內外通路拓展外銷，讓農業更穩健發展。