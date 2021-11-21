南科效應發酵 台南市工業地產持續升溫

鑒於台積電持續加碼投資台南，除5奈米廠已陸續量產，3奈米廠也持續興建中，且關聯產業上下游亦積極進駐台南市，而頂尖科技產業的進駐不但帶動台南整體經濟表現，所產生的聚集效益，也加速磁吸效應，吸引諸多優秀企業進駐，帶動台南經濟飛躍成長。

普華國際不動產公司總經理田揚名表示，效法竹科發展脈絡，在高科技產業陸續進駐下，發展廠辦逐漸成為台南工業不動產市場的下一步。綜觀台南市整體發展趨勢，永康區更因擁有完整的產業聚落、優質宜居的生活環境，涵養產業及科技人才、長久以來在地企業養成素質優秀的勞動力，滿足企業需求外，市府推動「大台南新都心計畫」更一舉將永康區推升成都會及產業發展的核心，加上未來鐵路地下化對工業地產的發展而言，預期將成為廠辦立體化利用蓬勃發展的新開端。

以普華不動產日前公告標售的「台南永康精華工業地產」分析，該案為近國道一號永康交流道，約三千坪甲種工業用地，面臨台1線縱貫公路(中正北路)主要幹道。車行約3分鐘達永康交流道、8分鐘達台南科學園區、10分鐘至國道3號、8號新化系統交流道，20分鐘達高鐵台南站，交通區位絕對優勢。再加上坐落30M台一線及12M正北三路的黃金三角窗，具有極佳的廣告效益，對於企業設置總部或廠辦開發都提供極佳的量能，必然成為彰顯企業形象不容錯過的必爭之地。

普華不動產標售的「台南永康精華工業地產」，預計12月28日開標，相關公開標售訊息，詳見https://www.pwc.tw/real-estate，或洽普華國際不動產公司專線：0910-226823。