受比爾蓋茲青睞！普特絲防霾紗窗 健康宅指標

房市升溫！普特絲防霾紗窗與台灣建築之光世界明珠攜手合作，共同打造的抗空污防疫宅，最近銷售火紅。世界明珠是國內當今的指標豪宅，為滿足豪宅主流市場的需求，在各個環節上下功夫，連受比爾蓋茲青睞的「普特絲防霾紗窗」也成為健康宅新指標。

後疫情時代，「防疫健康宅已成為買房的新趨勢及新思維！」台灣普特絲總經理黃振明表示，荷蘭Poll-tex®普特絲防霾紗窗，在防霾紗網上利用專利靜電技術與特殊編織方式，有效隔絕PM2.5等細懸浮微粒、室內落塵、二手菸味、避免蚊蟲、小黑蚊入侵家中，防霾防塵且防蟲，讓您不再需要把窗戶關緊緊。全台超過300位醫生推薦的防霾紗窗，也是全台唯一經歐盟ECARF認證有效減少過敏的防霾紗網。

居家防疫必備的好空氣，就是要有好的紗窗！「Poll-tex®防霾紗窗」，可以讓民眾放心打開窗戶

即使疫情趨緩，仍想宅在台灣、宅在家裡，除能防霾抗敏外，還能保持良好通風及視野、隔絕二手煙、落塵等都非常重要，防疫建材要超前部署，為家人打造健康居家刻不容緩！

黃振明強調，Poll-tex®普特絲防霾紗窗，係全球首創“Double Filtration”具雙重過濾技術及靜電阻隔特性，而且由荷蘭原廠出品的才有專利靜電不滅檢測認證；也惟有荷蘭原廠正品才有防偽標章，消費者挑選防霾紗窗「須認明防偽原裝標章」，拒絕仿冒品。

2016年，Poll-tex®普特絲防霾紗窗(防霾紗網)正式引進台灣，由荷蘭Van Heek公司獨家授權給台灣普特絲有限公司，成為販售Poll-tex®的台灣總代理商。台灣普特絲銷售100%荷蘭原裝正品，並負責統籌所有售後服務事宜。隨著Poll-tex®普特絲防霾紗網業務在台灣市場的啟動和發展，公司期望能進一步奠定品牌在業界的領導地位，並提供更多用戶健康的保護。

荷蘭Poll-tex®普特絲原廠擁有160年歷史，行銷全球五大洲，係全球最大的百年防霾紡織大廠。Poll-tex®普特絲防霾紗網被運用範圍相當廣泛，不乏傑出的成果案例，譬如比爾蓋茲基金會的滅蚊計畫產品之一，也是運用荷蘭Poll-tex®靜電濾網，將殺蟲劑的粉末吸附在該濾網中，引誘蚊子自投羅網，為非洲、東南亞、印尼、菲律賓等國消滅無所不在的蚊子，實踐消滅瘧疾及登革熱計畫。

不僅如此，國內知名豪宅建案包括甲山林香榭帝寶、南港世界明珠、以及全台100棟建案包含精銳潮、仰德灣等知名建商，指定標配全室使用荷蘭進口Poll-tex®普特絲靜電防霾紗網，有如在紗窗上裝了一道空氣清淨機的濾網，為室內的空氣做第一層把關，提供全家人良好的室內空氣品質，也印證健康的房子，才是永續的好宅。