買房趁現在 電動機車超搶手

想買房子的人快看過來！如果要買，當然選擇有送禮的時機，搶快在第一時間入手，而目前GOGORO VIVA MIX BASIC正是炙手可熱、大受歡迎的贈品。

約8分到捷運紅線 【勤樸天闊】好禮起跑

關渡大橋畔，僅車行約8分鐘就到捷運關渡站，由勤樸機構推出的【關渡左岸】系列，繼【天湛】完銷後，接棒推出2,500坪大基地的【勤樸天闊】，為回饋消費者，自即日起至111年01月23日止，舉辦第一波公開活動，只要在活動期間購屋，就能獲得GOGORO VIVA MIX BASIC壹台（詳情請洽現場）人人有獎，有買有就獎！

限量溫泉到府 月薪入手溫泉宅

一般想到溫泉宅，總認為是富豪的享受，房價高不可攀，例如：北投、關渡溫泉名宅，開價動輒9字頭、6字頭。請放心，僅短短車程，【勤樸天闊】以關渡新案開價不到1/2的價格，結合17-53坪的親切規劃，讓消費者輕鬆坐享溫泉禮遇。特別是，鄰近的五股、蘆洲，房價已來到4字頭、5字頭，少少車程，【勤樸天闊】以輕鬆價位，讓消費者坐享幸福房價。

6級耐震搭配戴雲發Alfa Safe耐震工法 銀級綠建築規劃

勤樸機構為強化居住的安全性，特別採用戴雲發「Alfa Safe柱中柱＋一筆箍+系統牆」等提升耐震韌性的工法，經國家認證，可提升近一倍耐震韌性。「柱中柱、一筆箍、系統牆」專利工法，以一體成型、系統化方式，強化建築耐震韌性力，搭配Alfa Safe系統牆，是提升建築耐震韌性的重要搭配，大幅提升抗剪力的功效，讓建築擁有更強的耐震韌性。而為展現對自然資源的友善，全案採用銀級綠建築規劃，就是要打造一座傲視全區的節能帝標。接待會館：新北市八里區龍米路一段398號（旁），基地位址：新北市八里區龍形三街（籃球場旁），洽詢電話：02-2618-2288。