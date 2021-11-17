房市交易穩定，大台中捷運網絡「弓已成、箭未發」

臺中市大台中不動產開發商業同業公會今(17日)晚在臻愛花園飯店舉行第11屆第3次會員大會，理事長王至亮邀請1200家會員公司舉行聯誼晚會。

第11屆大台中不動產開發公會理監事團隊合影。圖／王妙琴

晚會上大台中不動產開發公會理事長王至亮提及， 全台前十月六都買賣移轉共21.4萬棟、年增7％，顯見疫情趨緩有助於房市信心回溫。其中，大台中前10月移轉棟數共39,523棟，台中成為「移居宜居城市」，在低利環境、人口紅利與資金潮助攻，加上國內經濟穩定復甦，出口表現亮眼，全年經濟成長預測可達6%，讓自住、置產等剛性需求增加。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，今年來房市交易穩定，台中具備交通優勢、人口紅利、陸海空絕佳經貿樞紐之地，將來必成具備國際城市的「鑽石之都」。圖／王妙琴

中央銀行今年4月公布金融情況，國內存款餘額首度突破50兆元大關，突破歷史新高，市場資金充沛，有利房市健全發展。

中美兩國發布通膨率都創下歷史新高，今年10月台灣央行數據CPI(台灣消費者物價指數)年增率為2.58%，CPI年增率已5度超過2%的通膨警戒線，說明國內通膨壓力已開始，消費者預期通膨，台幣變薄，轉而買固定資產、黃金等保值，並抗通膨，甚至增值概念，即使預售新案房價升高，仍不減民眾購屋意願。

台中人口紅利 每年18,000戶住宅之剛性需求

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，台中目前人口數已達282萬人，縣市合併後10年來增加近16萬人，約成長近18萬戶，代表台中對住房的剛性需求，一年要1萬8千戶以上，台中在穩定發展下是正常需求。加上台中18所大專院校學，學生數19萬，后里、中科、精密機械園區串起的西部科技走廊，就業人口數萬人，台中有堅強的剛性買盤支撐。

「弓已成、箭未發」 期待台中躍升國際級大都會

王至亮指出，台中第一條捷運今年4月通車，捷運綠線如同一把「弓」，鐵路高架化則是弓上的「弦」，而捷運藍線如同「箭」，而這把箭射向亞洲及全世界！捷運串起數十萬通勤族交通的便利性，應盡快施工，此乃台中邁向國際城市，成為台灣第二政治經貿中心的重要關鍵。

台中第一條捷運今年4月通車，捷運綠線如同一把「弓」，鐵路高架化則是弓上的「弦」，而捷運藍線如同「箭」，而這把箭射向亞洲及全世界！ 圖／大台中不動產公會提供

我們可預見未來，捷運藍線從台中港出發，載滿港區郵輪的觀光客，到市區觀光消費採購，也可延伸到清泉崗機場，一直到終點台中火車站，體驗舊城古蹟之美，又可延伸到太平，全長25公里，全線共20多個車站，希望全線地下化，以免如同韓國首爾捷運拆掉重做，後悔莫及。捷運線若能加速施工通車，造福中部百姓，不僅降低因塞車造成用路人的暴戾之氣(如近期瑪莎拉蒂事件)，降低交通事故與治安及空汙問題，一舉數得，期盼中央及地方政府齊心協力，打造台中為台灣的「鑽石之都」！