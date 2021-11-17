缺工、缺料、地價大漲、通膨、金融限縮等因素，建築業夾縫中求生存

全台前十月六都買賣移轉共21.4萬棟、年增7％，顯見疫情趨緩有助於房市信心回溫。其中，大台中前10月移轉棟數共39,523棟，台中成為「移居宜居城市」，在低利環境、人口紅利與資金潮助攻，加上國內經濟穩定復甦，出口表現亮眼，全年經濟成長預測可達6%，讓自住、置產等剛性需求增加。

中央銀行今年4月公布金融情況，國內存款餘額首度突破50兆元大關，突破歷史新高，市場資金充沛，有利房市健全發展。

中美兩國發布通膨率都創下歷史新高，今年10月台灣央行數據CPI(台灣消費者物價指數)年增率為2.58%，CPI年增率已5度超過2%的通膨警戒線，說明國內通膨壓力已開始，消費者預期通膨，台幣變薄，轉而買固定資產、黃金等保值，並抗通膨，甚至增值概念，即使預售新案房價升高，仍不減民眾購屋意願。

預售賣愈好，建商愈苦惱

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，今年來房市交易熱絡，卻苦了開發商！大台中不動產公會統計今年以來，施工模板、鋼筋、水泥、建材、工資等建築成本約有20%到50%的漲幅，加上缺工、搶工，營建成本不斷的墊高，近1~2年完售的預售案工程發包時，屢見成本漲幅過高無法發包，或營建成本過高導致賠錢，陷於兩難。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，科技廠蓋廠為拼進度，加價搶工，造成住宅工程缺工現象嚴峻，呼籲政府應開放部分外勞，補足各產業蓋廠房、風力發電的勞工需求。圖／王妙琴

目前土地供給量較多的熱區：北屯區14期、水湳經貿園區、台中高鐵特區、台中港特定區等區域，政府單位標售的土地價格屢創新高，吸引科技產業，機械業等大筆投資土地，建設業沒有土地可加工開發只有跟進搶地。各區土地成交價較去年調高近3成，甚至更多。

王至亮強調，建設公司的個案獲利約10~18%，每一建案需3-5年，平均下來每年的獲利才3~5%，又面臨地價、原物料、缺工、斷金流等成本不可控的漲幅下，「處境艱難」！

大台中公會極力向政府爭取多次住宅建案開放聘用外勞，卻卡關在少數勞團，期盼能透過「健全營建業勞工問題之國是會議」，勞資多方坐下來心平氣和商議，如何緩解台積電、大立光、機械業擴廠、台商回流等因素，加上各科技大廠不斷加價搶工惡性競爭，造成營建工人極嚴重缺乏，猶如病人即將送入安寧病房的嚴重情況，政府單位切莫等閒視之，應盡速找出短中長期因應對策，讓社會住宅、公共工程、道路、學校工程都找得到工人順利發包，也讓勞工獲得合理工資和照顧，才是幫助建築業產業升級之良策。