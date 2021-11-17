北市代銷公會產學合作培養「明日之星」

後疫情時代全國各地房市交易熱絡、加上近年掀起危老、都更風潮，具備不動產專業的優秀人才成為建築代銷業界徵才的首選！台北市不動產代銷經紀商業同業公會為推動產學教育發展盡心力，連續第四年發布「教育獎助金」捐助計畫，提供全國44所大專院校之相關科系超過50萬元公益獎學金，和多個實習工作機會，鼓勵青年學子透過產學合作提早認識建築代銷產業，並有機會與實務接軌，有助職涯準備及提升專業能力，同時也為建築代銷產業培養明日之星。

因應疫情，身為今(110)年台北市不動產代銷公會公益委員會主委的創意家行銷董事長王眀正，於110年 3 月 31 日及 5 月 12 日連續兩次邀集公益委員會委員，召開「精進 110年獎助金申請作業方式研討會」，將原來舉辦 3 年的心得報告調整為以影片方式呈現，提供公會實施初選，複選則邀請同學採現場面試的方式實施評審；同時大幅提高獎學金額度，以增加同學報名參選意願。強調當初正是為了讓大眾對「建築代銷業」有正確的觀念，希望藉由提供「教育獎助金」從校園開始推廣，期盼優秀的學子畢業後也願意投身代銷產業，因此107年開始提供大台北地區大專院校和不動產相關科系的學生申請獎學金，目前已幫助臺科大建築研究所、政大地政系、文化大學廣告學系……等67位學生，共頒發164萬元。

台北市不動產代銷公會成立迄今近二十年，在面對政府各項調控房地產市場的措施及稅制改革下，勢將扮演更多與公部門、媒體溝通的角色，除了提出建言、表達訴求外，也會提供更多的房地產資訊及舉辦多元活動，持續透過學習、交流讓台北市不動產代銷業邁入嶄新的里程碑。

【110年度台北市不動產代銷公會教育獎助金】

名額獎金：

一、研究所組 : 第1、2、3名，分別發給10萬、8萬、5萬元獎助金。 佳作 5名，分別發給每名2萬元獎助金。

二、大學(專)組：第1、2、3名，分別發給8萬、5萬、3萬元獎助金。 佳作 8名，分別發給每名1萬元獎助金。

（亦會提供得獎同學工作平台與暑期實習機會）

報名校所資訊 ： https://reurl.cc/43beqY (110年度教育獎助金科系名單)

https://reurl.cc/43beqY (110年度教育獎助金科系名單) 報名時間：110年12月1日至110年12月31日止

報名資訊：請上「台北市不動產代銷經紀商業同業公會」 www.trema.org.tw 查詢