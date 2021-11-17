生活機能搶進14期 重劃區新案坐5望6

自住客最愛住也最好住的台中市北屯區，即將迎來首座百貨商場「漢神洲際娛樂城」，預估斥資80億元的漢神洲際娛樂城上月底已動工，預計2025年第四季完工，緊接著，由日籍建築大師隈研吾操刀的「台中巨蛋」，也預計於2022年動工，兩大利多齊帶動，緊鄰在旁的14 期重劃區最有感，除既有生活機能已經完備外，又有重大建設來加持，好上加好，一級品牌建商新案蓄勢待發，房價更已穩站5字頭。

人口持續正成長的北屯區，坐擁多個知名重劃區，區域內生活機能豐富，傲視其他行政區，除有台中美食華爾街之稱的11期崇德商圈，區內名校林立、公園綠地豐富，加上重劃區街廓整齊、道路尺度寬闊，讓北屯區房價始終保持抗跌，也最受自住客追捧，數據顯示，北屯區房屋買賣移轉棟數連續多年穩居台中之冠，剛性買盤確實穩固。

在市中心土地開發趨近飽和的狀況下，嶄新重劃區的誕生更為區域房市帶來話題，14期重劃區為全台40年來最大市地重劃區，緊鄰11期崇德松竹商圈，又與機捷特區、水湳經貿園區同享區域共榮，低密度、高綠覆、腹地廣大、生活機能優越等種種優勢，吸引全台建商關注、搶進，目前，包括元鈞、惠宇、雙橡園、陸府、國泰、林鼎、新業、亞昕、精銳、順天、宏璟、鼎固等建商都已提前佈局，成交行情確定「坐5望6」，也讓此區成為台中豪宅客、換屋客最關注的焦點區域。

14期重劃區內有多所明星雙語學校。圖／業者提供

市調分析，14 期重劃區內最先吸引建商插旗的，就是位於西南側的仁平段，緊鄰崇德商圈是其最大優勢，又加上坐擁水湳生態公園、二分埔、永和巷、仁和福德及永和巷等公園串起的2萬坪公園綠帶，加上馬禮遜美國學校、衛道中學、明道普霖斯頓小學等明星雙語學校，天生優越造就該區段短短兩年內，土地均價上漲逾六成。

業界指出，台中很難再找到如14期重劃區仁平段，還未完整開發前，就已擁有豐富交通網絡、生活機能、學區、公園綠地等優勢，再加上區域建設話題、利多不斷，也難怪市場對該區域的推案格外期待。

元鈞建設位於14期基地南北座向且皆面向公園。圖／業者提供

台中豪宅建商雙橡園近期首次跨足北台中，新作插旗14期仁平段水湳生態公園第一排，2924坪超大基地，全區唯一獨棟鋼骨大樓的全方位優勢，受到中部企業主與品牌粉絲的高度關注。

與其為鄰的在地品牌建商元鈞建設，接待中心也正在搭建中，近年因其獨到選地哲學默默吸粉不少，其位於14期基地，南北座向且皆面向公園，雙公園環綠生活，可望成為區段內唯一擁有朝南、帝王坐向的公園首排建案，還未公開就吸引不少高度關注。