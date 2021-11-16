中鼎七度蟬聯道瓊永續指數　名列全球營建工程業第二名

中鼎工程（9933）連續七年入選道瓊永續指數（DJSI）之「新興市場（Emerging Markets）」成分股，在全球所有營建工程業中排名第二，經濟與社會面評分亦名列第二名。中鼎是台灣唯一且首家入選DJSI的工程產業公司，彰顯中鼎工程長期以信賴為經營核心，整合ESG至業務發展的作為，獲得國際投資機構的高度肯定與認同。

因應全球氣候變遷的挑戰，中鼎積極將綠能與低碳產業的發展，納入公司全球化的經營策略。2020年綠色及低碳工程簽約額約1,090億元，佔整體簽約額的84％；綠色及低碳在建工程，於2015年至2021年間則大幅成長355％，成為業務成長的重要動力。近年更結合全球淨零碳排趨勢，全力推動「淨零EPC」，期透過綠色技術服務及綠色投資，創造ESG三大面向及獲利的多贏，展現綠色創新開拓者的決心與角色。截至2021年9月，中鼎新簽約額與在建工程，達到新台幣1,065.5億元與3,162億元，業績亮眼。

中鼎以集團以「綠色工程、iEPC智能統包工程、智慧工廠、循環經濟｣四大核心技術為主軸，號召全球7,000位員工推動「全員CSR實踐ESG」，並設定目標與管理策略，讓同仁透過工程專業實踐全球永續，使工程成為永續挑戰的解決方案。

中鼎今年更相繼加入「台灣淨零行動聯盟」及「台灣淨零排放協會」，承諾達成2030年辦公據點零碳排、2050年辦公室及製造據點零碳排．實踐地球升溫不超過1.5℃努力。

為提升國家工程人才競爭力，中鼎開國內工程界先河，結合集團專屬「中鼎大學」線上教育平台的成功經驗，打造「鼎學網」，免費開放七大工程專業領域多達上百堂數位課程，提供產官學各界及社會大眾註冊修課，以傳承累積逾40年的工程專業知識與寶貴執行經驗，扎根永續教育。

中鼎善盡企業社會責任，除了持續列名ENR百大國際工程公司，並榮獲《天下雜誌》「天下永續公民獎」，TCSA台灣永續獎「十大永續典範企業」等多項大獎肯定。

中鼎承諾持續以最值得信賴的團隊、綠色創新的開拓者、幸福職場的雇主與願意承諾的企業公民等永續角色，持續發揮永續影響力。

中鼎集團http://www.ctci.com/