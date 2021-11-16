姮興開發「輕山敘」獲國家建築金質獎

國內最具權威及指標性的建築獎項「國家建築金質獎」舉辦已逾20年深具影響力，每年皆被建築業視為年度盛事、受到高度矚目；今年於10月公佈第23屆得獎名單，主題強調建築的價值來自與人之間的關係、更聚焦於未來與城市的建築美學；在專業評審團隊嚴格審核下最終共52件作品得獎，其中「輕山敘」是姮興開發揮軍北上插旗台北市的第一件作品，規劃設計實力受專業肯定，意義非凡，也讓輕山敘在開案前即成為焦點！

姮興開發「輕山敘」贏得今年「國家建築金質獎」住宅中層組、規劃設計類金質獎肯定，品牌打造的精神理念符合金質獎強調的建築價值。圖／業者提供

姮興開發 打造高規格黃金級綠建築

「國家建築金質獎」讓堅持不斷精進品質的建築品牌得到肯定，而這一份獎項背後代表的意義在於鼓勵建築規劃針對時代變遷，給予現代建築新穎的設計理念，並以「環境、生活、品質」為三大主張，創造出人性化、 自然化、舒適化的生活環境空間。這些整體規劃與居住環境品質的要求和願景都與姮興開發的品牌理念不謀而合，經歷三十年的淬練，姮興開發始終認為建築是「時間刻劃成的經典」，而經典的底蘊則是品味與自然結合的美學。

姮興開發挾帶著在中台灣千坪造鎮的豐富經驗，在台北市內湖區麗山社區打造一棟高規格黃金級綠建築，從外觀設計到格局建材皆用心規劃，因此獲青睞一舉贏得今年「國家建築金質獎」住宅中層組、規劃設計類金質獎肯定。對此殊榮，賴偉琨董事長表示：「輕山敘為姮興開發在台北市第一個建案，除了實踐我們健康、節能、永續的理念外，更希望能打造成本公司在北部地區的示範建案；很高興本案的設計規劃能夠獲得國家建築金質獎的肯定！」

「輕山敘」的頂樓除了住戶專屬的景觀空間外，也同時架設太陽能光電板及太陽能熱水器，真正做到讓建築與自然共生的節能與永續目標。圖／業者提供

輕山敘 真正做到讓建築與自然共生

今年金質獎評選重點強調建築價值在於「創造人與建築之間綿密的關係」，這正是姮興開發在打造「輕山敘」時最核心的理念。輕山敘地理位置極為特別，北鄰金面山、東西側均為山丘環繞，步行出門就可以擁抱萬坪自然山林，因此姮興開發即依此環境特色讓建築能夠與自然綠意共生，以清水模配合大面積開窗創造出日系簡約風格，清水模亦能映襯四季山景及光影變化，調和出豐富而質樸的視覺，一樓外牆及頂樓再以溫潤原木色調之木紋格柵點綴，呼應四周蓊鬱山景。輕山敘也取得「黃金級綠建築標章」，在頂樓除了住戶專屬的景觀空間外，也同時架設太陽能光電板及太陽能熱水器，能夠真正做到讓建築與自然共生的節能與永續目標，以上諸多特色及細膩的規劃設計都是讓姮興開發「輕山敘」受到國家建築金質獎肯定的原因。