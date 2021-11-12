大陸工程進軍台南 承攬「勝聯西門大院」案

勝聯開發攜手大陸工程於台南推出的「勝聯西門大院」，於今(12)日舉辦營建承攬簽約記者會，此案不僅為勝聯開發首發案，亦是大陸工程首次進軍南部的營造案，將打造台南市區24層制震首鑄地標。本案特聘台北市豪邸菁英團隊，不惜高成本引進日本住友理工制震技術，安全結構達耐震六級；導入豪宅御用伯克錸物管服務，為住戶打造高品質生活；與臺灣蔦屋跨界合作，也是台南第一座臺灣蔦屋書香進駐選書住宅。一流的團隊，精質的規劃設計，「勝聯西門大院」榮獲2021年住宅高層組優良規劃設計金石獎榮耀肯定。

「勝聯西門大院」千坪大基地座落於台南市中心北區頂級住宅區-鄭子寮重劃區，區內16座公園綠地，高綠覆率、低密度開發，採棋盤式道路、電線電纜地下化及完善排水系統，鄭子寮特區內豪宅匯聚，學區是最搶手的雙語文元國小，「勝聯西門大院」已售客戶有多戶南科菁英、醫師教師等高質感客層，均為鄭子寮優質生活環境所吸引。鄭子寮交通網絡四通八達，尤其西門路是中心主要交通幹道，未來銜接北外環道路直達南科園區，具高度增值潛力。

「勝聯西門大院」營造簽約記者會，由左至右依序為勝聯開發總經理翁志聖、勝聯開發特助李俊憲、勝聯開發會長李志能、大陸工程總經理陳學聖、大陸工程副總黃東開、聯碩地產總經理史碩綱。圖／業者提供

「勝聯西門大院」坐享小北商圈、西門商圈兩大商圈，鄰近預計2023年完工南山百貨廣場，人潮錢潮繁華匯聚，漲勢可期，受到眼光精準的置產客青睞。負責本案代銷的聯碩地產表示，本案接待會館內設咖啡館等級吧檯，專業甜點師傅駐店每日手作蛋糕，且首創與保時捷跨界合作，設置獨立概念店Porsche Now Tainan，提供車迷品味賞車，超越南部銷售中心的會館設計，讓人耳目一新，公開即造成市場話題，不少北客南下指名購買，珍稀地段加上高規格規劃，目前全案銷售已進入倒數，壓軸釋出限量4席西門路金店王，最後席次錯過不再。

「勝聯西門大院」 建築外觀3D示意圖。圖／業者提供

【勝聯西門大院】基本資料

投資興建：勝聯開發股份有限公司

營建施工：大陸工程股份有限公司

建築規劃：曾聰憲建築師事務所

立面設計：如榆建築及設計事務所BASS DESIGN

公設設計：如榆建築及設計事務所BASS DESIGN

選書合作：臺灣蔦屋

信託管理：全案彰化銀行信託管理

建築代銷：聯碩地產股份有限公司

基地面積：1169坪

規劃樓層：地上24層/地下4層

停車規劃：坡道平面式

坪數規劃：2-4房，24~52坪

建照號碼： (109)南工造字第03422號

官方網站：https://sm-h35.tw/

貴賓專線：06-225-6688

接待會館：台南市北區西門路四段．文成三路口