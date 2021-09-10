昔日鬼城變「軌」城 淡海新市鎮買氣夯

嫌貨才是買貨人！昔日鬼城有天變「軌」城，淡海新市鎮不少人默默在進場。

昔日林三淡，短短幾年內，三峽早蛻變，林口房價猛爆性成長，淡水因具備淡江大橋、淡水北側國家級重磅建設話題，交通雙利多打通房價任督二脈，房價可望倒吃甘蔗。由於去年氣候佳，未有颱風干擾，淡江大橋工程進度稍稍提早，依據既有建設時程，預估2024年如期到位，淡水北側快速道路也如火如荼進行中。

此時此刻，銷售市場實際觀察到，許多抓緊市場趨勢懂買的買家，正追隨政府建設計畫腳步，把握低利率優勢，沿著淡海輕軌沿線各站與淡江大橋最直接受惠地段，默默地在買進，也是為何淡海買氣熱度一直存在的原因，專家如今也提早預告，即刻起隨時都是最佳買點，2024年前都該把握，甚至2023年底前至少要搶進。

美麗新淡海影城（左）與淡水國民運動中心（右）等消費娛樂機能到位，淡海迎來新一波買氣。圖／業者提供

人口拉力強 需求增買氣熱度維持

依據新北市民政局最新統計資料，十年來新北各行政區人口成長數，淡水以新增3萬9797人拿下冠軍，且逐年在成長，去年2020年成長達4668人次，這項數據顯示出，受到雙北市中心高房價擠壓效應影響，人口外移淨遷出現象嚴重，而淡海新市鎮交通紓解有望，房價又是雙北唯一基期低區域，人口等於需求，這股人口拉力有多強，顯示購屋需求熱度就有多熱，淡水人口逐年緩緩成長，雖然不是爆量，區域有重磅建設支撐，淡海具備購屋誘因，背後藏著不少隱形買家，購買力不容小覷。

淡水公23公園。圖／業者提供

首購最後機會 以親民價買進捷運線上

放眼望向雙北各行政區，房價普遍已站上高點，尤其有捷運行經的區域，更是首購難以買進的區域。新北指標區域的新板特區均價8字頭，豪宅早突破9字頭，雙和區在環狀線開通加持下，房價大躍進由5邁向6字頭，新店央北已破6字頭，而新莊站穩5字頭向6字頭看齊，三重均價5字頭，有機會朝6邁進，認真思考新北除了外圍蛋白區，確定已找不到親民區可讓首購入手。

曾經屬於蛋白區的三峽與林口重劃區，在商圈與軌道建設依序到位後，房價也連年翻漲，三峽總體購屋需求量大過於供給量，房價有撐均價站上3字頭，林口重劃區在機場捷運線開通後，加上媒體影視特區計畫，核心區A9站房價站上坐4望5，再以捷運各線來看，捷運松山新店線、中和新蘆線、板南線與淡水信義線，從首站至尾站，真要找親民2字頭房價，僅剩淡海輕軌線有機會，現階段淡海輕軌沿線個案已2字頭向3字頭邁進，甚至有零星個案已接近4字頭。

V11崁頂站188億超級大案「名軒海樂地」 9月登場，受輕軌與淡江大橋加持，有望再次推升房價。圖／業者提供

各大建商看好輕軌利多，早陸續在輕軌沿線各站布局推案，輕軌沿線房價也已出現漲幅，最具代表性為麗寶集團於輕軌完工前，選在濱海義山站所推出的「微笑莊園」，依據實價登錄近一年成交金額每坪約27萬起，相較9年前房價略有漲幅，未來V11崁頂站188億超級大案「名軒海樂地」預計於今年9月推出，因有輕軌與淡江大橋交通優勢加持，房價有機會再次攀升，坐2望3確實是有機會的。

昔日鬼城有「軌」 建設將改寫淡水核心地段

以重劃區來看，各界都在期盼淡海新市鎮，在交通建設加持下，看可否一改鬼城的封號。專家表示，國人逐捷運而居的觀念根深蒂固，尤其擁有軌道交通，不僅是保值關鍵，對房價增值對有助益，加上捷運能將人潮帶入，而人潮等於錢潮，有捷運到的地方，自然有商圈聚落的成形，與淡海新市鎮同樣具備輕軌建設計劃地安坑，同樣正在興建輕軌路網，未來將與環狀線十四張站接軌，目前區域房價站穩3字頭，未來還有一波漲幅，淡海新市鎮同理可證，勢必享有補漲的空間，未來將一躍成為有「軌」的城市，沿線又以崁頂站最具亮點，鄰近已有成形的美麗新影城聚落，等待2024年淡江大橋開通後，目前淡海正核心聚落有機會從中山北路商圈轉移崁頂站商圈，未來直線穿過沙崙路可直上淡江大橋，進入雙北市區，不再繞路與塞車。

現階段淡海新市鎮交通機能稍嫌差，懂得反向思考的買家，反而以樂觀的態度看這項缺點。依據一位買家表示，大家嘴裡雖然嫌交通壅塞，實際上移居人口卻不段成長，這說明了唯有這項缺點，才有機會能撿到便宜，畢竟嫌貨才是買貨人，相信淡江大橋開通後，房價也會符合我們的預期，拭目以待。