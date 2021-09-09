行天宮、中山國小雙捷3米6防疫宅　原樹

台北市土地取得困難，尤以精華區更是一案難求，目前線上建案多半為地主合建，通常社區地主戶占比多，或是一樓規劃有店面，也讓許多自住客買房優先選擇零地主戶或是零店面的社區，住宅品質相對單純。

稀有台北市中心 12米中原街方正角地

台北市中山區預售新案「原樹」位居中原街上，鄰近雙捷運中山國小站約350公尺、行天宮站約500公尺，生活與交通機能成熟便利，全案為零店主戶、純住家零店面社區，由深耕雙北市超過多年的建設公司順天利實業買斷土地興建，基地面積約180.5坪，是中山區線上銷售個案中基地規模算是最大的新案，且本身中原街道路廣達12米，周邊銷售建案多為4米或6米單面臨路巷弄內，該案為稀有的大街廓黃金角地，且部分戶別看出去為錦州公園，享有舒適的居住尺度與視野。

「原樹」鄰近雙捷運中山國小站約350公尺、行天宮站約500公尺，生活與交通機能成熟便利。圖／業者提供

「原樹」地上12樓、地下3樓，總戶數僅33戶，戶數單純、均質統一，打破其他中小坪數宅單層十幾戶的規劃，甚至僅單面採光設計，該案單層僅三戶，推出22、28、35坪2~3房產品，主打戶戶邊間、雙面採光、衛浴開窗，且住家樓高3米6，享有舒適的居住空間與收納機能外，22坪大2房擁有四件式衛浴，28坪三房二廳四件式衛浴，35坪3房雙衛浴擁有獨立玄關、前後陽台，室內幾乎無走道空間浪費，深受年輕小家庭的青睞。

因應後疫情時代，購屋客買房更重視家人的健康，「原樹」主打許多防疫設備，在空氣部分，除了當層排氣外，戶戶安裝台達全室淨化新風機，採正壓系統，引進過濾後的清淨新風，維持家中乾淨空氣品質；用水方面，社區安裝長庚活水系統，戶戶設置Honeywell淨水器。

配備另有YKK氣密窗搭配6+6mm玻璃、降噪超耐磨木地板、耶魯電子鎖、Panasonic廚具、林內瓦斯爐、烘碗機、TOTO衛浴、Panasonic暖風機等，全案預計2022年4月動工。

負責銷售的執行長黃銘宏表示，「原樹」本身基地位置優勢，加上是目前中山區線上銷售建案各項評比最優質的社區，有客戶一口氣整層包下購買三戶，也有許多買給小孩的二代置產客，均看中該案近捷運、台北市中心公園旁，12米中原街角地的地段條件，以及住家3米6的獨特性紛紛搶進買房。