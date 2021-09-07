雙北客搶進青埔A18站前大案 潤隆國家大院

買房，跟著軌道走，向來是房地產不敗法則。隨著高房價擠壓效應與交通網路系統便捷下，越來越多購屋客選擇到鄰近軌道沿線購屋，近年許多雙北市小家庭首選移居熱區非「青埔A18生活圈」莫屬，主要看中高鐵、機場捷運線雙軌交會的便利性，加上全區環境街廓整齊方正、電線電纜地下化，以及公園綠意多，營造舒適宜人的居住氛圍，深受雙北許多重視家庭生活與品味人生的年輕夫妻、頂客族前來買房。

「青埔A18生活圈」匯聚居住、交通、商業、休閒、學區等全方位機能，包括已開幕的Xpark、華泰名品城、國泰置地廣場、新光影城、IKEA等大型商城進駐，以及雙語青園國小、青埔國中、大園國際高中等明星學府。

此外，交通網路更是四通八達，搭高鐵到台北市區只要19分鐘，搭機捷往返機場皆方便，除了現有的交通動線外，市府研討新增「循環線」公車以及規劃國道2號大竹交流道往青埔方向匝道增設高架跨越橋，可直接引流，改善平面道路車流回堵，預計最快2025年完工啟用。

從桃園出發，搭乘高鐵往返台北市區只要19分鐘。圖／業者提供

在「青埔A18生活圈」鄰近高鐵一帶可開發土地日趨飽和下，要找到千坪以上大基地，同時坐擁三面臨路角地可說稀有難尋，由國內知名上市公司興富發集團-潤隆建設打造的「潤隆國家大院」，位居A18高鐵站前正核心，距離高鐵站僅約500米，規劃2~3房飯店精品宅。

「潤隆國家大院」不僅是鄰近高鐵站前第一排稀有的2600坪超大基地，且全案高綠覆規劃，社區擁有360坪與600坪的雙綠意中庭花園，種植四季不同植栽與樹種，營造回到家自然綠意環抱的舒適氛圍，大棟距的規劃尺度，除了凸顯建案本身的非凡氣勢，同時讓住家看出去的視野更加開闊，主打低訂簽的付款方式，吸引許多雙北客及竹科新貴搶先卡位買房。