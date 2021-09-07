普華國際不動產公開標售 台北市千坪辦公室

北市西門商圈精華商用不動產 9月30日上午10時開標

2020年至今，在不動產市場中，雖然工業類不動產的價格受惠美中貿易戰而漲幅最高，但隨著價格大幅成長，低基期的投資優勢正逐漸下降。相反地，商用不動產正悄悄醞釀新契機。據調查統計，台北市辦公室的市場租金持續上揚至每坪平均租金單價約2,300元，加上政府獎勵都市更新重建的影響下，供給面積減少，近期使辦公室的空置率持續下降，未來商用不動產仍有需求大於供給的情形。

普華國際不動產總經理田揚名指出，台北市辦公室市場租金連續上漲，說明租賃市場未受到新冠疫情影響，指標商圈信義區持續熱絡，每坪平均租金單價甚至上漲至逼近3,300元，具有領頭羊的效果。此外，國內知名航運公司及壽險業者大手筆購置台北市內湖及新竹不動產，顯示不動產投資仍為市場投資人焦點，商用辦公室不動產不但可以自用及收益，全球資金氾濫下甚至有避險及抗通膨效果。

此次普華國際不動產受業主委託辦理台北市西門商圈精華商用不動產公開標售，標的坐落於台北市萬華區的西寧南路及漢口街二段交叉口，雙面臨路具有三角窗特性，享高度曝光及採光優勢，距離西門站及北門站約650公尺，交通便利。本案建物面積逾1,200坪，適合投資人作辦公室營運使用，自用或收租皆有市場；土地屬於第四種商業區，容積率高達800％，出售比例占基地約48％，有意整合的投資人可以配合政府政策申請都市更新及危老重建獎勵。

該案具有短期收益、長期重建的投資契機，隨著疫苗施打普及與經濟的復甦，未來西門商圈仍為觀光客及出遊民眾首選，自公告標售以來已有逾二十組客戶詢問，該案定於9月30日上午10時正式開標，有興趣之投資人可至普華國際不動產官網https://www.pwc.tw/real-estate查詢。

洽詢電話，0989-318-712 許先生 、0919-255-177 王小姐 。