台中剛性買盤首重交通 沿74線找買屋熱區

防疫持續降級、疫苗施打率漸提高，受疫情影響的遞延性買盤陸續出籠，剛性需求的購屋族急尋市場上優質產品，其中，又以74沿線被視為「購屋彩蛋」，交通動線最優，有效縮短購屋族上班通勤時間，加上居住環境優質，移居74沿線成為熱門話題。

統計指出，今年上半年台中買賣移轉棟數達2萬5550棟、較去年同期增加27%，顯見不畏疫情影響，房市仍逆勢成長，市場分析，大環境通膨劇烈，自住置產需求的購屋族搶低利環境進場，再加上市中心房價逐年走高，剛性買盤明顯外溢至交通暢旺的外圍重劃區。

以產業蓬勃發展的中科園區為例，不少科技人找房就沿著74線，在同事、同業間彼此交流下，這群科技人精算出74沿線的房子就是「購屋彩蛋」，因通勤便利、生活空間寬闊、商圈學區處處滿足，房價亦很有優勢，再輔以區域重大建設加持，未來還可享增值空間，種種優勢都讓精打細算的購屋族一見傾心。

事實上，74沿線開通以來，確實是台中重要交通命脈，尤其是太原匝道，雙向串連，往西屯可快速接軌國4、國1，往大里可接軌國3，未來待周邊延伸工程完工後，環狀生活圈可望更擴大，不少企業主更看中此點，舉家搬遷至此區，足見交通優勢的重要性。

享受一環（74號環狀）、二溪（旱溪、筏子溪）、三國小、四商圈優勢。圖／業者提供

老牌建築人春福機構，自2019年首進台中搶下74沿線、太平新光重劃區育賢段1千多坪土地後，即開始穩健規劃獻給台中人的住宅產品，帶著近40年建築實力、品牌力、產品力，與春福最擅長的精品飯店宅風格，春福台中首發案即將在下半年正式引爆。

看懂區域價值性的春福機構，新案立足大台中74線通勤軸線最核心，暢行無阻的交通動線、中山樹孝雙商圈賦予豐富生活機能，新案享受一環（74號環狀）、二溪（旱溪、筏子溪）、三國小、四商圈優勢，規劃2至3房，單純好住的飯店精品宅。

值得一提的是，春福機構近年經營飯店品牌「煙波國際觀光集團」有成，打造旅人對精緻旅店的完美印象，在新竹、宜蘭、花蓮、台南都有據點，其中，新竹、宜蘭、花蓮都有二個以上據點，旗下飯店房間總數也已突破2千間，煙波大飯店台中館則預告2026年即將登場，建築硬實力加上服務軟實力雙雙加成，新案勢必為台中房市帶來前所未見的美好新局。