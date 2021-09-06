疫情揭開大通膨時代 灣岸Villa防疫價值崛起

隨疫苗覆蓋率提升，後疫情時代各國政府祭出大撒幣的振興方案，不少專家直言「後疫情時代等於拉開了大通膨時代的序幕。」美國6月消費者物價指數年增率達5.4%，創13年來最高，台灣今年1月的消費者物價指數年增率還是負的，短短4個月時間就在5月飆升上2.48%，創8年來新高，超越評估是否出現通膨疑慮的「2％門檻」，因此也讓「保值」甚至「增值漲幅超越通膨率」的房地產，完全沒因疫情退燒，相反地在降級微解封下，掀起投資房地產來「抗通膨」的買氣。

經此一「疫」，民眾對好房子的標準有了更新的要求。當住宅成為疫情中人們唯一長時間宅在家的場所，千萬不能沒病也被「悶」到生病，於是，一棟房子是否具備防空汙、減低病毒傳播，同時透過通風採光設計，療癒人們的身心靈健康，即成為後疫情時代抗通膨購屋的新指標。所以像中和水岸全新落成的「灣岸Villa」，訴求既是防疫宅又是療癒宅的個案，與住戶共同啟動國際認證的健康新生活，個案在降級微解封後，買氣越來越旺。

河岸價值最大化 既抗通膨又防疫療癒

和築開發．和璟建設董事長吳森基指出，建築物綜合症（SBS）是指工作或生活在不良設計的建築內，產生胸悶、疲勞、沒有生氣、注意力不集中、頭痛、失眠等症候。透過格局座向、門窗佈局，達到聚氣（導流新鮮空氣）、散氣（排散汙廢和二氧化碳）的通風效果，和採光上「陰陽適中、明暗相伴」，用住宅來提升心肺功能、調節體感溫度與呼吸、代謝系統。

「河景提供的不單只是無限棟距的視野價值，河景還有更珍貴的建康價值」吳森基表示，把河景的開闊，與河面的清風透過「灣岸Villa」水岸健康防疫宅的建築格局設計，帶進家居空間達到通風採光的內循環，讓人越住越建康，是真正「把河景價值最大化」的極致。

「灣岸Villa」擁中和左岸、河岸第一排的地段景觀價值，兼具備交通、生活機能，已是抗通膨置產首選。房型規劃17、24、36坪2～3房，總價依據坪數約落在1,000～2,000萬，與鄰近豪宅商品相比具備價格優勢，以新店、中和、永和、板橋和北市移居客為主要客層。

灣岸Villa打造 全球首作國際Fitwel3星認證健康宅

以「自然的住」為建築理念的「和築開發．和璟建設」，長年推廣「健康是住出來」的理念，設計「會呼吸的房子」，透過建築來養生、愉悅感官、啟動身體的療癒智慧。中和水岸成屋案「灣岸Villa」，主動申請由美國疾病預防控制中心（CDC）與美國總務署（GSA）共同推出的國際「Fitwel認證」3星認證，將多種健康策略導入進「灣岸Villa」。

在疫情下，「灣岸Villa」從設計與建材上就考量如何「降低病毒傳播風險」，一開始就選擇具備景觀、地形上亦形成舒適氣候的基地，搭配正負壓氣流循環系統，讓天然空氣流通進入，亦能將屋內的二氧化碳順暢排出，使用標配包括TOSTEM氣密窗專利透氣板、歐洲進口防霾透氣紗窗、台達電24HR正負壓新風系統等，減少屋內污染源肆虐。社區中更規劃綠意公設、導入小農市集、加強無障礙設施、充足照明等，維護住戶安全，並從空間、飲食等方面著手，為住戶打造自然療癒、心靈富足的河岸景觀生活。