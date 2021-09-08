亞昕集團：亞昕喜徠登本身就是青埔大利多

「青埔 A18 是國門第一站，亞昕從林口進軍青埔，匯聚國際開發經驗、星級飯店與影城百貨運營實力，將昕境廣場複合住宅大樓，要蓋 A18 從未出現過的新型態國際酒店公寓產品。」亞昕集團於去年買進高鐵桃園站、青埔 IKEA 第一排的 1858.6 坪土地，推出導入亞昕林口福朋喜來登飯店「管理團隊物業顧問」進駐的國際酒店式公寓「亞昕喜徠登」，企圖為青埔房市創造獨一無二的頂奢居住體驗，業者表示，作為迎接國際大門首席重劃區的青埔特定區，價值潛力正要開始進入爆發期。

「亞昕喜徠登」超越一般住宅社區物業管理，由亞昕林口福朋喜來登飯店「管理團隊物業顧問」進駐，提供林口最高級的星級酒店最頂奢的客製化管家服務，從生活質感的提升到全方位的尊榮服務，為個案創造無可比擬的居住體驗與置產的高附加價值。

過去亞昕集團長年深耕林口，打造「晴空樹」、「星空樹」、「昕聯心」、「昕上城」等一系列地標名宅，亦成功經營亞昕林口福朋喜來登飯店與昕境廣場百貨影城等兩大林口享樂消費地標，讓集團獲得「建築首獎常勝軍」的美譽。現在，亞昕集團從林口出發，陸續進軍雙北、桃園、苗栗，也南下台中推案，得獎作品更是一座接著一座；近年來甚至將企業版圖拓展至海外，於馬來西亞馬六甲黃金海岸線打造 3 萬坪超大型開案「喜來登馬六甲」頂級海灣度假酒店，前瞻布局國際，躍升跨國企業品牌。其中承展現的跨領域、跨國境營運能實力，在國內上市營建品牌中成為佼佼者。

今年第三季亞昕集團插旗桃園青埔，選定桃園青埔高鐵站 250 米，近 3.3 萬坪中央商務區首席、7 千坪的巨幅綠帶對面的超大型基地，規劃與「昕境文創廣場」複合開發的國際酒店公寓「亞昕喜徠登」住宅案，一出手就是匯聚品牌跨領域實力的重量級地標作。特別是在住宅樓下開設百貨商場，讓住戶未來搭電梯下樓就能直達匯集悠活市集、風格選物、美食打卡的昕境文創廣場，擁有青埔同區推案難以超越的精彩生活。目前「青埔 99% 的推案，都需要借助區域的多項政府建設與民間投資為自己增色，但擁有昕境廣場的亞昕喜徠登，本身就是利多！」

「長期置產酒店式公寓的 5 大黃金法則，都能在亞昕喜徠登一次到位！」海悅廣告專案紀人華指出，包括選擇人口增長區域、房價開始啟動增值曲線、捷運高鐵放大價值、近商城商圈而且最好樓下就有、挑選營運經驗豐富的大品牌建商等 5 大項都在青埔 A18 高鐵第一排的「亞昕喜徠登」獲得滿足。亞昕集團跨足住宅、飯店、百貨、營建，更借助馬六甲 3 萬坪灣區酒店公寓「喜來登馬六甲」成功開發經驗，將國際級規劃導入「亞昕喜徠登」的建築與公設設計細節，在青埔創造軌道經濟中心×國際酒店生活的保值、增值雙價值產品，吸引雙北桃竹城際生活民眾、置產族，與有飛返國際商務需求的「空中飛人」族群。

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