林口新建案開案即熱銷八五成

今年爆發的本土疫情讓房市瞬間急凍，但極少數同時具備地段、品牌與產品優勢的指標案，仍能在疫情中逆勢創造銷售佳績。近年雙北移居熱區的林口，就有品牌建商在近期推出新預售案後宣布，僅花了短短4個月時間銷售率就衝上85成，且成交客戶有7成是當地的自住客，顯示區域買氣動能依舊強勁。

該案專案經理表示，雖然正式公開不到1周就遇到本土疫情爆發，現場也隨著全台進入三級警戒而改採預約賞屋，但即便在這樣的情況下，仍在嚴格的現場人流管制下，銷售穩定成長，傲視林口房市。

「立軒天諾」針對首購與換屋需求推出的精緻型2～3房產品。圖╱業者提供

上述熱銷案即為位於正文化三路前段生活圈的「立軒天諾」。該案專案經理表示表示，「立軒天諾」由長年深耕林口的品牌建商立軒開發投資興建，在當地已累積相當多的推案實績，每每推案尚未公開就掀起詢問熱潮，而擁有極佳口碑與品牌力，是本案能不畏疫情仍持續熱銷的最主要原因。

「立軒天諾」熱銷的關鍵除了品牌優勢，還因享有絕佳地段。基地正臨文化三路，位處林口最精華的前段生活圈，車程3分鐘可至昕境廣場、三井OUTLET，以及學區頭湖國小、林口國中，距離機捷A9林口站僅7分鐘車程，且鄰近扶輪公園，可同時享有優質的住宅環境與成熟商圈機能。

林口近年發展題材不斷，已成為大台北購屋族的移居熱區，不僅生活機能佳、交通便捷，還擁有充分的在地就業機會。其中，忠孝路到高速公路之間、文化二、三路兩側的前段生活圈，因商業與生活機能最成熟，也最靠近捷運站，是移居林口的首選，也是區域房價指標。

「立軒天諾」頂樓規劃空中花園、健身房與戶外烤肉區。圖╱業者提供

專案經理指出，由於林口自住客大多是年輕高收入族群，人口素質整齊，對居住與建案品質的要求也高，「立軒天諾」針對首購與換屋需求推出的精緻型2～3房產品，除了受到外地客青睞，立軒開發更是長期深耕林口的在地的品牌建商，也吸納相當多當地因獨立分戶而產生的首購需求。

全案基地面積約784坪，規劃2棟地上15層、地下4層建築，單層5戶，共140戶住家、7戶店面。為打造精品輕豪宅，特別選用豪宅等級建材，為住戶打造等同豪宅的居住品質，並規劃有挑高6米接待大廳、中庭花園、宴會廳等公設，頂樓規劃的空中花園、健身房與戶外烤肉區，更是一大特色。住家格局規劃20坪1+1房、25坪2房、35坪3房，共規劃坡道式平面車位149個，全案預計2023年第二季完工。