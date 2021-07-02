嘉義設產業園區2萬職缺搶高鐵宅

政府投入數十億甚至百億建置交通建設，帶來不只是便利通勤路網，對區段人口增加與商業發展將大幅提升。軌道經濟學無論在國內外對區域房市均有顯著加分，尤其是時速數百公里高速鐵路，拉近城鄉距離，也帶動區域產業進駐與職缺。錯過2020年台南歸仁高鐵特區僅1年時間房價漲幅近5成盛況，下個明星高鐵商圈，就坐落在區域緊鄰「馬稠後產業園區」的嘉義高鐵特區。

房價全面上漲 全台高鐵特區擁百貨商場進駐

高鐵周邊往往成為商業發展核心，如北市車站擁捷運、台鐵、高鐵、客運共構，日勝生打造「京站時尚廣場」，區段新屋房價早已站穩單坪150萬元。新北市新板特區擁高鐵、台鐵、捷運與客運共構，區內「環球購物中心板橋店」，並連接周邊遠東百貨、誠品生活，每坪新屋站上80~90萬元。近年來房價大幅上漲桃園青埔特區，區段擁「華泰名品城」、「Xpark水生公園」等商城，新屋站穩3字頭挑戰4字頭行情。高雄左營高鐵特區，具備捷運、台鐵及高鐵共構，在新光三越及彩虹市集與環球百貨帶來消費人潮，新屋房價全面站穩3字頭。

借鏡台南高鐵特區 低基期重劃區+產業進駐=房價必揚

從北到南高鐵特區發展首先為鐵路建置，然後建商積極購地，隨著建案完工居住人口提升，百貨商場也會到位，房價隨著機能增加價格上漲。以近年來最明顯案例就落在台南歸仁高鐵特區，達麗建設於去年推出大樓案「國家強棒」，在區段已被規劃成為「沙崙智慧綠能科學城」，又有三井Outlet百貨將完工，房價從原先每坪17~19萬元，現在於市場上流通多為2字頭行情，等同短短1年內房價漲幅將近5成。推究其房價能大幅上揚主因，在於區段屬新開發重劃區且周邊尚未有同質型大樓推案，加上又有產業園區設置，成為房價上漲要素。

嘉義縣長翁章梁積極佈局嘉義高鐵旁馬稠後產業園區招商引資計畫。圖／嘉義縣政府提供

嘉義高鐵年擁480萬進出站人次 馬稠後產業園區創2萬職缺

相對其他高鐵特區近年來房價大幅上漲，目前處房價低基期極具發展潛力的嘉義高鐵特區，去年進出站總人次超過480萬，其人次僅低於六都高鐵站，進站更僅低於南港站僅20萬人次。然而近年來嘉義縣政府積極規劃「嘉義科學園區」，位於嘉義高鐵特區旁另有已開發設置「馬稠後產業園區」，未來將引入超過2萬個職缺。當產業陸續到位，勢必將帶動大量居住人潮與消費商機，成為全台最受矚目將開發建置高鐵產業生活圈。

清景麟+泰嘉雙強聯手打造嘉義地標建築

看好嘉義高鐵特區未來產業發展，近期清景麟建築團隊與泰嘉開發雙強聯手，將於嘉義高鐵特區緊鄰車站，推出社區擁有獨立星級泳池會館，基地面積近5000坪大樓地標住宅聚落，社區旁即為未來朝向商業發展專區及文教用地，距離高鐵嘉義站更僅350公尺，在無可取代的地王地段打造嘉義地標建築，未來完工勢必成為嘉義高鐵特區門面地景。過去錯過卡位台南高鐵特區享房價大幅增值，在嘉義從農業大縣轉型成科技大城時，成為全台最受矚目高鐵特區首購宅案。