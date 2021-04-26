企二代名人住戶加持 收藏55TIMELESS「琢白」

信義區億級指標的國際建築「琢白」在影視名人、企業二代等金字塔頂尖客紛紛入主之後，討論熱度始終不減，成交消息更是一波接著一波，尤其受到疫情影響，企業主大舉將資金轉向頂尖豪宅，作為自住與資產配置使用，近期又傳出有神秘買家大砸5.7億購入「琢白」，全部現金交易，成為今年豪宅現金交易總價之冠，再度掀起討論熱潮。

以「專打世界盃」聞名的建設公司大陸建設，近年持續與國際頂尖建築名師合作，此次與曾榮獲普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）的紐約白派大師Richard Meier攜手打造「琢白」，被譽為當代最有影響力的建築師之一的他，每件作品近乎苛求的藝術精神，透過水平與垂直的線條分割，依循著對稱、比例、和諧、秩序等基本原則，創造出宛如藝術品般的經典之作，收藏價值性高。

在國外Richard Meier所設計的私人住宅，光設計費就比買一棟房子還貴，此次「琢白」的外觀到公設皆出於Richard Meier之手，大陸建設貫徹大師設計規劃、建材工藝嚴謹與精確要求，從建築細節就可以看出獨特性與價值性。而在國際建築名師匯聚的信義計劃區，獲頒普立茲克建築獎的大師群當中，只有「琢白」是唯一的住宅，Richard Meier表示「白」就是自然界一切的顏色？晴空下的「琢白」泛有淡淡的天空藍、在夕陽下的「琢白」閃耀著金色的美好，果真白可以反應出自然界所有的色彩。外觀上有著豐富的表情加上頂樓配置有101景觀泳池、天空俱樂部及國際宴會廳等，頂級公設媲美全球頂級飯店，堪稱是最具價值、絕無僅有的大師豪宅代表作。

近期建築原物料持續上漲不見盡頭，現在購買新落成的建案可說物超所值！尤其「琢白」本身地段珍稀，加上名師操刀，要求所有設計與建材必須比照國際建築規格，有別於信義區多數豪宅案皆以大量石材妝點外觀及壁面，「琢白」外觀使用金屬鋁板、玻璃帷幕、水平遮陽板展現輕透的量體，高樓層採單層獨戶258坪，設計獨立開放的自由通透空間，而圓柱成為室內的一大特色，Richard Meier用圓柱取代牆面來界定客廳、餐廳各領域，以空間流動性與使用者的居住角度為考量，由於Richard Meier對建築有著高度要求，所有建材配備皆指定國外進口的頂級材料，包括建築外牆帷幕採用德國POHL金屬鋁板，搭配荷蘭AkzoNobel世界級烤漆。

此外，由於台灣現有玻璃建材的透光性能都無法配合Richard Meier對自然光的要求，為此大陸建設特別遠從德國進口Interpane超白節能玻璃，採用與紐約世貿大樓等知名建築同等級，並特別訂製瑞士Sky frame落地橫拉窗系統，強調窗框所構成的極大寬闊視野，享受得天獨厚的自然與城市景觀，落實大師對於建築的高度要求，以世界訂製藝術品的規格量身打造，掀起企業主、政商名流等高資產客爭相搶進收藏。