南科核心、雙捷交會 善化價值潛力無限

2017年台積電宣布3奈米製程晶圓廠落腳台南科學園區，總投資額達2.1兆台幣。而最新台積電法說會已證實3奈米製程已提前於今年3月開始風險性試產，因進度超乎評估，明年將進入量產階段。台積電所引起的南科效應持續發酵，去年南科產值8600億元，佔整體台南製造業產值78%，目前在南科就業人口達8萬人，等同佔了4分之1台南製造業職缺。當全世界最具規模半導體產業鏈落在南科所處的善化與新市，代表著區域職缺增加，未來房市買氣將持續火熱，成為全台焦點。

善化人口大幅提升 連鎖名店進駐搶南科財

台積電去年於南科產值高達4400億元，佔整體南科產值超過5成。台積電所引起的南科效應，近幾年來持續發酵。即便台南居住人口近期出現減少，但位於南科核心地段的善化區，10年內人口增加17%。而隨著人口提升，名店進駐踴躍，包括麥當勞、肯德基、寶雅、必勝客、World Gym、爭鮮、星巴克、路易莎等知名連鎖品牌均已在善化設點，近2~3年在善化街道上餐廳爭相插旗，其消費客群就是針對高經濟收入的南科員工。

看好 台積電進駐南科效應，知名連鎖餐飲已超前部屬插旗善化，連帶提升當地生活機能躍升式成熟到位。圖／業者提供

善化人口激增 捷運設站產業進駐成潛力蛋黃區

台南房市發展各區都圍繞在南科所產生購屋需求，即便距離南科要半小時甚至40分鐘以上車程，只要能跟南科扯上邊，銷售員就會無所不用其極大肆宣傳；然而每天忍受來回通勤加上塞車時間往往超過1小時，成為許多南科新貴夢靨。隨著南科發展，善化人口快速增加，台南市府已提報規劃捷運黃線及深綠線至南科園區，黃線全長24.8公里始於北區文賢路止於南科車站，深綠線全長19.1公里則串聯高鐵台南站到南科園區。未來善化將有捷運建置，區段就坐落在南科園區正核心，購屋族何必捨近求遠，每天浪費數小時通勤？南科效應持續發酵，也讓善化成為未來最具潛力新興蛋黃區。

竹科借鏡房價翻倍漲 南科效應善化富人群居

科學園區建置往往帶動當地房價大幅上漲，並吸引高資產族群聚。根據財政資訊中心所公布全台最富有10個里，當中9個里位於新竹縣市，另1個上榜的就坐落在台南善化蓮潭里，無論新竹或台南均屬科學園區，高科技產業設廠，帶動生活機能提升及房價出現漲幅。10多年前竹北中古屋每坪房價僅14~18萬元，如今已站上30萬元，新屋更出現6~7字頭成交價。而南科發展核心善化區，如同10多年前的竹北市，隨著南科發展加上區段擁捷運等公共建設，房市未來可期，成為南台灣富人核心聚落。

善化創世地標宅將公開 「桂田磐古2」規劃千坪豪邸會所

當建設到位房價自然而然出現大幅增值，而若能提前卡位區段地標建築，往往搶得先機成為致富關鍵。近期桂田集團將於善化車站旁，推出地上30樓採用鋼骨制震摩天建築「桂田磐古2」，2115坪足以造鎮基地，僅保留給懂得品味的知音，社區規劃千坪豪邸會所公設，來自台南以鋼構起家的桂田集團，將「桂田酒店」服務精神融入生活，為台南這座城市建造一棟創世經典地標建築，改寫府城巨人視野天際線。