敦化北路都更爆量 重大級豪辦匯聚添話題

低利率時代，各國央行大印鈔，導致熱錢四處流竄，對企業主來說，房地產仍是抗通膨、資產避險的最佳工具，以台北市來說，蛋黃區可開發土地一地難求，大型都更案成為市場關注焦點，而這一波資金回流，台商企業主將目光鎖定在市中心精華地段買房置產。

以台北市敦化北路沿線房市來說，敦北直行到底連結松山國際機場，一直以來被視為政府迎接國外賓客的重要官道，也是各大企業總部、頂尖高檔飯店與精品百貨商場爭相搶進的地段。

隨著近年企業面臨總部舊換新改建的需求，光是敦北沿線就有多個重大級豪辦都更案陸續啟動，預計有上萬坪辦公樓面積釋出，以及興建中的都更商辦大樓至少就有九棟，包括全台最大的自辦都更案台塑總部、全球人壽總部、中壽敦北總部以及國泰世華都更案。

其中去年富邦人壽大手筆以268億元買下王朝大酒店，該飯店土地面積約3024坪、創商用不動產歷史交易以來，僅次於京華城、新光三越A8館金額，拆算每坪土地單價高達886萬元，讓敦化北路成為近期台北市最具話題的開發熱區，待頂級A辦一棟棟全新落成，未來商業效益相當可觀，敦北沿線風貌逐步大蛻變，區域市容可望華麗變身，堪稱台北市最燙金路段。

本身擁有70米寬敞道路的敦化北路，與40米南京東路交會的小巨蛋商圈，往南則可到東區SOGO商圈，被外界譽為台北市重要的黃金商業十字軸線，沿街銀行機構、大型企業總部林立，有「台北華爾街」金融重鎮稱號，加上林蔭大道的舒適舒適，以及便捷的交通網路，不只商辦改建案詢問度火熱，就連豪宅也是企業主熱門首選標的，吸引實力派金字塔頂級買家爭相搶進。

敦化北路首排仍以A級商辦、頂尖飯店、銀行總部佔大宗，面敦北大道的豪宅案賣一戶即少一戶，可說珍稀難求。圖／業者提供

目前敦化北路首排仍以A級商辦、頂尖飯店、銀行總部佔大宗，面敦北大道的豪宅案賣一戶即少一戶，可說珍稀難求，據了解，敦化北路上原為「蘇黎世大樓」將打造成頂尖豪宅案，由豐泰地產與璞永建設雙品牌攜手合作，打開窗面對的是台北市最美麗的林蔭樹海大道，以及正對小巨蛋的寬闊景觀視野棟距，該案預計近期即將公開，鎖定金字塔高端頂尖客群，可望為台北市的豪宅市場再度寫下驚歎號！