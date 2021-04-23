博愛特區制震地標 帝璟苑磁吸大安區名流

台北市政府近年極力推動西區門戶計畫，喊出「舊城復興，軸線翻轉」，台北雙子星、北門重現、古蹟修復、台北郵局都更等計畫逐一進行，將創造千億元以上的經濟產值，受惠最大的便是總統府所在的博愛特區，政府機關、學校、醫院、公園群聚，然而住宅土地稀有，房價保值性高。

台北車站特定區匯集高鐵、台鐵及眾多捷運、長途客運交會，平均每天出入人流達50萬人以上，人流就是金流，充滿無限商機，緊鄰在旁的博愛特區，僅有約0.53平方公里，根據實價登錄統計，中正區10年內中古屋平均每坪約81.5萬元，博愛特區10年內中古屋則平均每坪約85.9萬元，較中正區大樓高出每坪約4.4萬元，顯示其地段稀有性。

小南門站匯聚博愛特區優質環境、台大醫院醫療資源，與植物園、中正紀念堂兩廳院休憩空間，低調卻隱奢環境，一直是中正、大安兩區實力群最愛。圖／業者提供

博愛特區不同其他豪宅區，住宅區十分稀少，蓋一棟少一棟，且有濃濃的書香氣息、歷史建築，住在這裡，品味著台北城的人文歷史，但只要跨一步，就進入台北車站特定區的經濟脈動中，相當獨特。

日月光集團卻難得在此推出「帝璟苑」，採先建後售，基地位於延平南路、貴陽街口旁，規劃區域少數達6級抗震結構，採鋼骨構造，搭配住友制震壁、新日鐵斜撐的雙制震系統，並獲得政府的耐震標章。

「帝璟苑」專案經理指出，台北市現階段在捷運站350米周邊的建案，多是小坪數產品，本案位於捷運西門站、小南門站都僅5分鐘路程，基地面積502坪，產品線設定在58~88坪均質換屋型產品，且土地為日月光集團完全持有，沒有地主戶，一層2、3戶單純規劃，鄰居都是認同地段、建築規劃，住戶同質性相當高。

本案有組已購客本身為會計師，原本住在新北市中和四號公園周邊，隨著中永和房價不斷攀高，與台北市房價差價愈來愈小，變動起念頭賣掉中和房子，入主台北市門牌，又希望居住環境書香氣息濃厚，房價穩定的區域，看上「帝璟苑」位於博愛特區的稀有地段，又是師大附小、弘道國中明星學區，便舉家入住台北市。

這並非個例，因地緣性關係，「帝璟苑」鄰近台大、和平醫院，吸引不少醫師、律師、會計師等三師客群，還有不少是自營商，購買原因除了未來台北雙子星發展的話題性外，博愛特區有眾多政府機關群聚，治安良好，且有北一女、東吳大學、弘道國中眾多學校及圖書館，環境更是綠意盎然，另外還有二二八和平公園及介壽公園等。

雖然政府推動房地合一稅2.0，祭出重稅遏止房市，但博愛特區已經幾乎沒有空地，購買的族群也不會在短時間內轉手交易，影響並不大，保值性相當高。