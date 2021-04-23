台中版東區門戶計畫！擁捷運 水岸 商城核心

台中隨著台鐵高架化、台糖湖濱生態園區完工後，打通東區與台中火車站城市發展任督二脈，吸引三井集團規劃「LaLaport」商城進駐，一時間，台中市東區佔地22公頃的台糖湖濱生態園區炙手可熱，在商城、生態湖與捷運帶動下，周邊建案皆快速完銷，成交已站穩3字頭，市中心新型態的商圈再發展備受各界期待。

台鐵高架化工程消弭了過去火車站與東區、南區的交通隔閡，尤其大智路打通後，過去被鐵路一分為二的前後站商圈連成一氣，也讓干城重劃區、台糖湖濱生態園區形成帶狀的重劃區，成熟的商圈機能結合既有交通優勢，以及偌大開發腹地，一如東京的六本木之丘與虎之門商圈。業者指出，干城重劃區在秀泰商場帶動下人潮回籠；而日本三井房地產集團同樣看好台中東區發展潛力，宣布將在台糖湖濱生態園區旁興建購物商城「LaLaport」，等於為火車站、東區打了一劑回春針，未來後市可期。根據實價資料顯示，東區2020年平均住宅較前一年有21.8%漲幅，內政部最新公布的都市地價也指出，地價較上期上揚0.78%。

不同於outlet販售折價品與過季品，正式名稱為「Mitsui Shopping Park LaLaport」的「LaLaport台中」，定位是大型購物商場，將引進新的餐飲文化、提升高質感居家風格的生活消費型小物以及國內外知名品牌，另外更會規劃適合全家人同樂的娛樂設施。

LaLaport基地面積約13,000坪、商場樓地板面積含停車場近6萬坪，整體規劃約250家店舖，距離台中車站步行僅需約6分鐘，屆時將與湖濱生態園區、台鐵綠空廊道相互串連，預計2022年下半年開幕，將成為台中人最新的熱門踩點行程。 專家分析，水岸、湖畔、公園皆是住宅保值的支撐，如同台北碧湖、高雄澄清湖畔旁的住宅屢創區域高價；而商城更是帶動區段發展的有利要素，包括高鐵桃園站的青埔特區，在青塘園、華泰名店城以及機捷A18站的建案早已站穩4字頭；新莊副都心更在宏匯廣場開幕後、房價回升至5字頭，發展力道可見一斑。台中「大車站計畫」的交通建設，與大型區域綠化、湖濱生態規劃以及秀泰、三井等商城利多改善東區環境，對台中人來說吸引力十足。區域新成屋大樓已站穩3字頭，預售建案更是見4，區域發展潛力更充滿想像。

秀泰廣場影城位於台中東區，為干城區注入多元休閒娛樂機能，更帶動周遭消費人潮。 圖／業者提供

看好東區發展潛力，豐邑機構近2年押寶台中東區，近期更宣布將推出三井LaLaPort旁、高達200億元大案，含商用及住宅部分，總戶數高達1,100戶，規劃25-50坪住宅及辦公室產品，將創下東區有史以來建築之最。