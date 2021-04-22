新潤建設捐贈新北市府社福專車

新潤建設機構公益善舉再添一樁。日前台鐵太魯閣號列車事故發生後，新潤建設機構立即捐贈1千萬元幫助罹難者、傷者與家屬渡過難關，今(22)日再捐贈1輛社福專車給新北市政府社會局社工科使用。新北市社會局長張錦麗除了感謝新潤建設機構長年默默行善，也承諾會將資源妥善運用，造福更多弱勢族群。

張錦麗表示，新潤建設機構一直以來都持續在贊助新北市政府，對於公益善舉不落人後。還記得去年疫情發生時，新潤建設機構立即就捐贈200萬元給市府防疫基金，並承諾每賣出1戶房子就捐贈1萬元，疫情嚴重時甚至主動加碼到2萬，是相當難得的企業表率，若社會上能有更多像新潤建設機構一樣的企業，相信就能幫助更多弱勢族群早日改善生活，甚至翻轉人生。

張錦麗表示，這次的「好日子社福專車」計畫，社會局期盼已久，但可惜一直募不到，所幸有新潤建設機構及時伸出援手，才能讓計畫順利推動，市府未來也將會妥善運用，將每一分資源都花在刀口上，把企業的愛心與關懷分送到每一個弱勢族群與家庭。

新潤建設機構表示，有鑑於新北市幅員廣闊，為了達到社會福利的普及性和便利性，讓社會福利服務深入有需要的家庭、社區等各角落，給予需要者及時協助，特別參與新北市政府社會局社工科的「好日子社福專車」計畫。

新潤建設機構業務部協理劉毅剛指出，捐贈社福專車，是希望協助新北市社會局社工科，及時將善心物資配送至弱勢家庭，使善心物資供需鏈能發揮最大功能；提供即時性、立即性的物資關懷，以及個案輔導服務，並提升服務品質及服務效率，方能達到事半功倍的效果。

新潤建設機構希望能藉由此次活動，幫助更多需要被幫助的市民，同時也善盡企業回饋社會的責任，更期盼企業及社會大眾也能一同來關懷與支持。

此外，新潤建設機構也同時捐助新北市政府社會局「未具福利身分弱勢個人安置照顧計畫」弱勢個人安心照顧計畫100萬元，及新北市政府補助民間辦理「獨老五福樂活服務」計畫100萬元。