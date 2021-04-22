宏普造鎮式推案 青埔買盤等出手

受惠於雙軌、Outlet、IKEA等產官重大建設加持，去年整體市況可謂極度火熱，新案多能在短時間去化完畢，價格也開始比肩久居龍頭的藝文特區，而這波可觀漲幅並不盡然是炒作效應，更多的養分反而來自於剛性自住買盤，高鐵、機捷牽引北客居住板塊的挪移，且廣大腹地也足以支撐後續的投資建設，如果說桃園發展要起飛，青埔無疑就是那個核心要角。

站前核心最強造鎮計畫

嗅覺敏銳的上市櫃建商，對於青埔可預見的風采潛力自然不會缺席，今年春節過後，包括宏普、興富發、亞昕等新案消息陸續曝光，讓略顯空窗的青埔房市再度動了起來，其中宏普建設兩塊坐落A18站核心帶的最強造鎮計畫，動向備受市場關注；據了解，兩塊案子採聯合銷售模式，暫定第三季正式公開。

宏普建設於與日本三井不動產策略聯盟，位於台北市忠孝東路三段、新生南路口的「和苑三井花園飯店」去年落成營運，台北城市客廳的標誌地位，創造品牌口碑。圖／業者提供

之所以該案獲得高度關注，首要是地點條件優異，輕步行即達高鐵及機捷A18站，再者，宏普建設於2017年與日本三井不動產策略聯盟，位於台北市忠孝東路三段、新生南路口的「和苑三井花園飯店」去年落成營運，取經日本飯店服務精神帶動了產品質變，也讓近年業績作品創造絕佳的市場口碑，例如中山區的「宏普頤和」，雖坪數、價格皆落在區域高端，但仍在短時間全數售罄，因此各界紛紛看好青埔的最強造鎮案能延續這股氣勢。

買方放緩看屋就等它

面對其他競爭個案，宏普建設對自家產品展現十足自信，且為了符合A18站核心帶的屬性，推出高坪效的2~3房，也恰好是該公司向來的規劃強項，既能控制合理的總價帶，又可提供舒適的居住動線，甚或不少準買方已放緩看屋節奏，打算等到這個最強造鎮案公開後再一併列入比較，顯見宏普建設紮實的品牌魅力。

A18華泰名品城坐穩Outlet霸主地位，不單是青埔民生消費娛樂的超級蛋黃核心，周末更吸引雙北與桃園市區客群人潮與買氣，今年挑戰百億營收。圖／業者提供

代銷業者海悅國際分析，青埔發展逐步進入成熟期，大量增加的設籍人口，進而催生機能的迅速擴張，更成為區域行情最有力的支撐點，而此次宏普建設丟出手中王牌，除了掀起市場話題，也可望帶起另一波的銷售熱潮。

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