置身虹夕諾雅！京懋推青埔水岸百坪休旅宅

京懋建設在青埔連推「京懋睿和」、「京懋敦和」兩案，銷售成績不俗，主力銷售坪數為72、77坪的「京懋睿和」，總戶數110戶已售逾八成約90多戶，保留戶將於成屋後釋出；而「京懋敦和」位於老街溪水岸景觀第一排，基地面積達2129坪，與力璞基地並列老街溪畔唯二超過兩千坪基地的開發案，產品規劃92~107坪大坪數零店面、純住社區，係京懋第七度與P&T建築團隊合作個岸，每坪開價45-47萬，成交都要見4字頭，去年第4季開始潛銷迄今已賣出五成。

京懋建設執行長范秉豐說，南桃園百坪產品很稀有，「京懋敦和」因而吸引海華特區換屋竹與台北、竹北的置產客。也因為臨老街溪第一排，又有青塘園公園，加上由日本的山本理顯設計工場和臺灣的石昭永建築師事務所以「弱建築」概念規劃的「山丘」階梯般外觀的桃園美術館，個案一開始就定位為「休旅產品」，期望打造出像是台北紅樹林休閒住宅。

「京懋敦和」 臨青埔老街溪水岸第一排，擁有2000多坪基地，打造稀有的百坪住宅岸。圖／業者提供

「京懋敦和」室內打造內嵌式有降板區的陽台，讓陽台成為縫合水岸景觀獨特的綠色包廂，一進門就創造出入戶花園的感受；客廳打破傳統受電視牆限制的框架，解放客廳尺度，讓沙發區無縫銜接崁入式陽台與玄關，創造逾10米的穿透視野；客廳與主臥開3米以上的大窗，沒有陽台板阻隔，低檯度的視野，讓住戶俯瞰溪景更是一覽無遺。每間臥室都有3米6以上面寬，讓收納跟臥室內坪效達到最極致。此外，房子的深度也達到12米，讓公私領域都可達到前後約6米的尺度分配，不論是房間的衣櫥收納、還是開放型中島大廚房、大餐廳，都有很好空間感與流動感。值得一提的是，主臥衛浴以VILLA的概念設計，旁邊有陽台和花台，用落地大面窗讓客戶可以走出去，若主臥衛浴陽台綠化做起來，泡澡就像在VILLA般舒適。

「京懋敦和」特別設計內嵌式陽台，讓陽台效能提升。 圖／業者提供

「京懋敦和」 樣品屋另一個驚艷點，是主臥衛浴有大面落地開窗可走出的VILLA風格陽台。圖／業者提供

新的普立茲建築獎，法國建築師夫婦雙人組Anne Lacaton和Jean Philippe Vassal，曾經說過：好的建築應該是開放的，為生活而開放、為更好的自由度而開放。

范秉豐表示，當初看上這塊基地先買了1700坪，後來又陸續收購周邊土地，讓基地能到2千多坪。他強調：「一個好的社區，銷售面積至少要1萬坪起跳。」才能在同樣公設比下，創造比它案更豐富的社區公設項目。 根據中路「京懋1號院」、青埔「華爾道夫」系列案住戶的回饋，最愛的就是在使用公設時在社區內感受到的「生活感」。

「京懋敦和」 107坪房型樣品屋，創造區內前所未見的通透視野軸線。圖／業者提供

經營「跟著執行長逛飯店」粉絲頁、圈粉近5萬人追蹤的范秉豐表示，他在規劃「京懋敦和」時，就特別將京都與谷關「虹夕諾雅」渡假村得到的靈感，用來規劃中庭，以全面綠覆取代硬鋪地，設計三座不同主題的涼亭、洄游水道及幸福小徑串連，還有個可登高望遠的樹屋，成為可遊、可賞、可休憩的停留留點，大廳則取用吉隆坡頂奢飯店最夯的殖民風格混合新古典主義打造。

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