薪豐正式公開 瞄準新竹自住客

看好新豐房市的購屋需求，由新竹在地建商美都國際開發推出的最新建案「薪豐」， 日前舉辦正式公開暨動工記者會。現場專案副理表示，受惠於新竹與竹北房價飆漲的外溢效應，新豐房市近2年買氣熱絡，當地雖然長期以區域客層為主，但因每坪房價比竹北便宜10幾萬元，近來區外客比例已拉高至3成。 竹北房價 看好新豐房市的購屋需求，由新竹在地建商美都國際開發推出的最新建案「薪豐」， 日前舉辦正式公開暨動工記者會。現場專案副理表示，受惠於新竹與竹北房價飆漲的外溢效應，新豐房市近2年買氣熱絡，當地雖然長期以區域客層為主，但因每坪房價比竹北便宜10幾萬元，近來區外客比例已拉高至3成。

現場專案副理指出，新豐原本就有湖口與鳳山工業區的就業人口加持，區域房市買氣一直都很不錯，加上距離竹北市交界只有2公里，開車到竹北市區車程也只要15分鐘，兩地之間的房價卻有著巨幅落差，也使得近2年出現不少鄰近區域的區外客，帶動新豐新案房價直上2字頭。

看好新豐房市的發展潛力，以及因低利率環境大舉出籠的自用需求買氣，美都國際開發推出的美之都系列第18期「薪豐」，有別於同區其他新建案的定位，除了著重於實用型社區公設的規劃，還特別以打造家族新聚落的理念，社區內結合電梯別墅與大樓產品，可同時滿足首購、換屋與三代同堂需求。

基地位於新豐鄉榮華段26地號，為甲種建築用地，地理位置介於新豐市區與新庄子都市計劃區之間，距離市區僅1.5公里，鄰近新豐火車站商圈，有新豐夜市、新豐市場、全聯新豐店與頂好超市，生活機能豐富完整，學區為山崎國小、忠孝國中與新豐國中。

基地面積1萬3000多坪，規劃2棟電梯大樓與2幢透天，大樓地上15層、地下2層，格局2~4房，共116戶，2房含車位售價666萬元起、3房含車位777萬元起；透天共16戶，地上4.5層、地下1層，建坪83~89坪，戶戶室內均設有電梯，單戶總價1688萬元起。全案已動工，預計2024年完工。