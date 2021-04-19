維夫拉克中科廠　獲頒LEED最高等級「白金級」認證

台灣電子鎖領導品牌-維夫拉克WAFERLOCK去年進駐符合智慧綠建築設計的中科新廠，該棟建築除了已獲得台灣智慧建築最高等級鑽石級候選證書外，更獲頒美國綠建築協會LEED最高等級「白金級」認證，為台灣建築界邁向智慧綠建築領域，豎立一項新的里程碑。

維夫拉克中科廠，申請美國LEED綠建築獲得84分，是目前新建建築項目中最高分的專案，將成為未來建築法規的標竿。除了建築本身使用節能環保的系統與建材、100%雨水回收做澆灌與沖廁使用外，同時也規劃室內空氣品質全天候監控，與搭配節能空調設備自動整合，做及時的新鮮空氣換氣等符合智慧綠建築之設計。另外，同時導入全面自動化程序，將人臉辨識系統與門禁結合，並整合工業4.0、機械手臂加速作業流程等等高科技的應用，讓該棟建築成為更便利、更舒適、更安全，同時也兼顧節能環保的智慧廠辦。

維夫拉克中科廠，申請美國LEED綠建築獲得84分，是目前新建建築項目中最高分的專案。圖／維夫拉克提供

維夫拉克中科廠耗時2年設計3年施工，為了讓智慧建築在台灣能快速普及，同時降低維護成本，大量採用維夫拉克自家研發的智慧門禁及智慧住宅系統，連智民董事長說，當初在選擇要採用國外現成的系統，還是自行研發，讓我們很難抉擇，雖然國外現成的系統很方便，但後續維護或升級的成本相當高，所以我們毅然決然，投入30位研發人員來做智慧建築，將所有的軟硬做整合，從雲端到末端架構出自己的一套系統，現在這套本土化的智慧建築系統，不僅讓我們獲得LEED「白金級」認證，未來也可協助國內企業，讓台灣產業加快邁向智慧建築的腳步。

因為疫情影響，LEED美國USGBC 官方無法派員親自來台授證，由USGBC美國綠建築委員會亞洲區代表王婧總監錄製恭賀影片，並由智森永續設計顧問公司總經理簡碩賢轉遞 LEED最高白金級綠建築認證。

維夫拉克獲頒美國綠建築協會LEED最高等級「白金級」認證，與會貴賓合影，由左至右為台灣建築中心林杰宏副執行長、智森公司總經理簡碩賢、維夫拉克董事長連智民、台中市建築師公會理事長黃郁文。圖／黃俊榮攝

維夫拉克中科廠自去年底啟用後，不到4個月的時間已經超過上千人次參觀，董事長連智民說，要做到智慧綠建築，重點在源頭管理，絕不是獨獨仰賴設備或設施的設置，唯有從建築設計端，將綠建築導入及相對於施工與建築物管理維護的智慧化工具運用，加上團隊間協同合作才是獲得此兩項最高等級認證肯定的主因。