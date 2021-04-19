6棟101將在南港加持 廠辦更搶手

過去「黑鄉」形象的南港，經過「東區門戶計畫」加持和金控壽險獵地下，土地、商辦、住宅紛紛寫下新高。這波南港鍍金潮今年更捲向供給更稀少的廠辦，瞄準南港企業總部黃金聚落，宜進與集團關係企業光明絲、大田國 際開發，和遠雄建設合作投資的廠辦預售案「遠雄宜進I-CITY」，南港在銜接內科第一線的成功橋畔，每坪以追平內科行情的60～7 5萬元開價，熱烈銷售中。

回看去年上半年，全台商用不動產與土地累積交易近2000億元，南港就佔了1/5！財經專家謝金河提出南港鍍金的3組關鍵數字，一是未來6年南港商業樓地板面積將新增60萬坪，二是南港未來商辦商城開發規模相當6棟台北101，三是土地價格376萬、住宅150萬、商辦100萬，接連創新高。

南港在東區門戶計劃推動下，交通、產業發展散發十足活力，位居信義、內科和汐科核心，是未來10年內商用不動產大黑馬。圖／業者提供

業者指出，「遠雄宜進 I-CITY」是近年來台北市難得釋出的第三種工業區開發案，在一窩蜂搭「策略性產業專區」推出的商辦開發潮中，能符合區域產業發展需求的「廠辦」卻是屈指可數。「用爆量形容南港的商辦，絕不為過，相形之下南港的廠辦，更顯稀缺。」業者進一步指出，目前南軟空置率僅1.06%，供不應求的狀況與內科西湖段不相上下，因此，像「遠雄宜進I-CITY」這樣有價格優勢又有區位、產品優勢的全新第七代智慧廠辦，「有A辦的外觀，也有廠辦的強悍」，買氣更是炙手可熱。

據了解，「遠雄宜進I-CITY」銷售面積自500坪到1萬坪，透過預售型式與客戶深度溝通，針對企業需求打造量身訂製廠辦總部。除吸引半導體、IC設計、車用電子、5G、AIot太陽能光電、新能源、生技製藥、數位內容等企業自用買盤之外，更不乏私募基金及置產大咖看好3%以上的租金收益率，在利率探底時代的保值效應進場，是大台北詢問度最高的廠辦指標案。

個案網站：http://i-city.farglory-land.com.tw/

基地位置：台北市南港區成功路一段

土地使用區分：第三種工業區

銷售坪數：500-10,000坪

預計完工：2023Q1