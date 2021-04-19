印尼瓷磚列入台灣財政部初步反傾銷稅公告 印尼駐台代表處：與台灣新南向政策目標反向而行

根據台灣財政部關於初步反傾銷稅的公告，駐台北印尼經濟貿易代表處 (Indonesian Economic and Trade Office，簡稱IETO) 注意到印尼暫時受到最高反傾銷稅率的影響，包括: Roman Ceramic International, Satyaraya Keramindo Indah, Mulia Keramik Indah Raya 及Kim Liong Keramindo Indah 等四家印尼公司將被徵收18.13％ 的反傾銷關稅，而其他相關印尼廠商則將受到46.63％ 的極高反傾銷稅率。有鑑於此，IETO特發佈以下聲明新聞稿，以表達其立場與看法。

根據台灣經濟部國際貿易局統計數據https://cuswebo.trade.gov.tw/FSCE010F/FSCE010F（CCC_CODE：69041000003〜69072300924的瓷磚產品進口數據），台灣於2019年的瓷磚產品進口額為128,972,126美元，及於2020年為142,910,732美元。其中，印尼瓷磚產品對台灣出口額於2019年為9,652,296美元，於2020年為11,548,383美元。印尼佔台灣進口瓷磚總金額之比例大約是2019年的7.5％和2020年的8％。印尼排在印度、越南、義大利及西班牙之後，位居第五。

儘管這些關稅數字只是初步結果，但是，駐台北印尼經濟貿易代表處很驚訝獲悉此一從台灣政府得出的結論。這使印尼在某種程度上成為與此一反傾銷調查相關的其他國家當中，將被課以最高進口關稅的對象國家。而且即使與其他相關國家相比，印尼的進口份額相對較小，但仍然是被徵收最高關稅的國家。

此外，自2018年以來，與上述近期反傾銷陶瓷案中所針對的其他國家相比，全世界沒有任何一個國家對印尼瓷磚產品徵收過反傾銷稅。這表明從印尼進口的瓷磚產品既不構成威脅，也不會對進口之相關國家國內產業造成損害而被施加貿易救濟關稅。如前所述，自2018年起直至今天，其他國家/地區都沒有對印尼的瓷磚徵收反傾銷稅，不僅如此， 也沒有任何國家對印尼啟動防衛措施（safeguards measurement），印尼的瓷磚也被證明不會造成其他國家任何傷害或有任何傾 銷行為。

印尼對台灣政府如何得出前述初步結論感到擔憂，尤其大多數有可能被徵收最高46.63％反傾銷關稅的印尼陶瓷生產商都是來自台灣的投資，例如：印尼瑞興公司（Jui Shin Indonesia）、川普陶瓷（Sun Power Ceramics）、國賓陶瓷工業（Kobin Keramik Industri）、張瑞芳磁磚（Chang Jui Fang Indonesia） 等業者。

眾所周知，台灣目前正在將其外交政策推展前進新南向政策。這包括加強與東南亞國家的投資合作。從這個政策角度來看，如果國內情況對於國內工業來說難以生存和競爭，那麼廠商們將選擇在具有比較優勢的國家進行投資，也就是印尼。那是為了使他們的產品在包括台灣市場在內的國際市場上能更具競爭力。因此，台灣實施前述反傾銷稅可謂與台灣新南向政策目標反向而行。

在現階段，為了回應台灣財政部關於初步反傾銷稅的公告，駐台北印尼經濟貿易代表處仍在與印尼貿易部以及印尼陶瓷生產商協會進行協調。IETO將準備一切必要的文件，同時將繼續積極參與調查過程，並要求台灣經濟部貿易調查委員會做出客觀公正的最終決定。