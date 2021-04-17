4千坪醫院將落成　台中這區備受看漲

台中市沙鹿區向上路周邊，過去因位處沙鹿、龍井區交界，發展度低，房價也居沙鹿末段班，不過隨著特三號、特五號道路陸續開闢，讓此區直通南屯、中科，明年還有一座新醫院將完工落成，不僅帶來數千個就業機會，周邊房市、相關商機也備受看好，建商更趁早布局，進場推樓，全區將鹹魚翻生。

出龍井交流道的沙鹿區，是備受看好的地帶。。圖╱業者提供

醫院向來是城市發展的後期指標，由於醫院拓點評估時間較長，當一個區域交通建設健全、人口移入夠多、新成屋規模夠大後，才有醫院釋出進駐動向，舉凡台中烏日、水湳的知名醫院新院區皆然，而在台中海線頗負盛名，國內唯一具百年歷史的私人醫院光田醫院，也選址南沙鹿，開闢頗具規模的「向上院區」。

位於向上路、保寧路口的「光田醫院向上院區」，占地逾4千坪，規劃兩棟地上13層樓，總樓地板面積逾3.6萬坪的醫療大樓，原沙鹿院區的業務將有近半移入此區，未來可提供超過5百床醫療需求，並帶來逾7百個以上的就業機會，全日活動人數預估3千5百人，除了提升當地醫療量能，也儼然是區域發展一大強心劑。

「光田醫院向上院區」、「特五號道路」兩者都預計在2022年完工，不僅在交通、醫療、商業、就業等多個面向補足當地機能需求，也影響了房市的樣貌。在地業者表示，由於台中市區房價動輒3、4字頭以上，首購族近年不斷向外遷移，而國3龍井交流道旁的生活圈，是海線最靠近西屯市區的地方，因此近年透天、大樓房價漲幅明顯，且潛力仍高。

業者所指稱的，是外來人口不斷遷進沙鹿，除了有光田分院、特五號的「拉力」因素，還有西屯房價過高的「推力」。去年中科近龍井地區的房價飛漲，短短1年間房價成長50%，目前許多預售案價格紛紛從3字頭起跳，這也讓大肚山下的住宅區蠢蠢欲動，「山頂6折價」的低基期顯得格外誘人，許多沙鹿建案皆多了3成的西屯客層。

愈來愈多的西屯工作族群，選擇遷往海線居住。圖╱業者提供

龍井交流道下來的區域，透天已上漲至千餘萬元，大樓正逐漸成為主流，不少「輕移民」也把該區視為購屋首選地，也有不少知名建商布局，其中允將建設以建材敢用、質感優異聞名，今年首度揮軍海線沙鹿，推出2~3房大樓，規劃、建材皆為一時之選，尚未公開即有高詢問度。

允將建設為台中知名品牌建商，過去推案鎖定台中核心區，近年以台中為根，將經營範圍過大至彰化、桃園、台南等地，躍升為全國知名建商，建商提出「建築致臻、空間致美、工法致精、品味致極、服務致上」五大品質保證，累積不少忠實粉絲，亦奠定允將在業界的優質口碑。