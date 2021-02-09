懷舊大同區「永筑埕光」危老案 舊都市新面孔

近日台北市民族西路上有一面猶如電影海報的大型戶外廣告，片名寫著「危老任務Mission Possible」、「2021不可錯過的年度賀歲鉅獻」、「永筑建設x成就解鎖」等敘述，令當地居民和過路民眾紛紛停下駐足，引發市場話題。

原來是永筑建設即將於民族西路推出的危老新建案，也的確是「危老任務Mission Possible」。怎麼說呢？建商推行危老，首先會面對地主戶的信任問題，再者是規劃等細節上的問題，代表永筑建設全力發揮專業，解決地主疑慮，成為地主首選，成就解鎖。

老屋重建刻不容緩 永筑助地主搶危老商機

危老是因為過去都更擴日廢時，政府為推動老屋盡快更新，所產生的新方式，危老不限基地面積大小、需要100%同意戶，申請程序較都更簡便，獎勵容積明確，由於是過度期產品，2025年落日，獎勵也會遞減。永筑建設知道地主需求，進入市場幫助客戶把握危老商機。

危老之所以重要，最核心關鍵仍是台灣所處地震帶，台灣屋齡超過30年以上的超過410萬戶，10年後將增至600萬戶。尤其是台北市最「老」，北市老屋比率逾68%，等於有每兩間房子就有一間屋齡超過30年。

台灣建築安全履歷協會理事長戴雲發表示，老屋不符合結構安全的原因有三：早期多數工人不懂結構設計力學原理、抗震力普遍設計不足、混凝土使用年限到，抗壓能力也會下降。

永筑建設的熱血與執著 成蓋好房的堅持

永筑建設董事長陳智良表示，家是我們的避風港，不應該住起來膽戰心驚，需積極面對居住安全，不能心存僥倖，老屋重建刻不容緩。這與永筑建設「專注品質幸福加值、用心成就永恆好屋」的理念一致，房子不只是個家，更是資產，永筑起厝的品質可為客戶生命財產把關，所創造的價值也為客戶的資產保值和增值。

永筑建設也有段熱血故事，多年前，兩個對建築懷抱熱情與執著的年青人成立了永筑建設，用過往的經驗為碁石、誠心正意的態度為樑柱，從開發到規劃；從建材到營造；從工地到銷售，兩人克勤克儉的攜手奮鬥，追求心中實用性及使用性兼具的「好房子」。

不落俗套、習慣打破疆界的永筑，曾在宜蘭創造了別墅平層化的「永筑人文」，一層一戶的新穎設計，以十一米長的落地玻璃，將蘭陽平原的遼闊日月納入日常景觀，造成當地話題與熱銷。

永筑埕光用綠建築、智慧宅創造當地指標

大同區擁有古城迷人的懷舊氣息，近年創意產業進駐，新舊交會激盪出豐沛的發展能量。為保有這份珍貴，即將推出的「永筑埕光」，融入低耗能、低污染及低環境衝擊的「綠建築」概念，讓居住者與空間、環境、建築一同呼吸；亦引入「智慧宅」設計，結合科技智能裝置，讓居者得以遠端掌控居住狀況，用科技讓住宅變聰明，更符合現代所趨。

陳智良說，永筑建設自詡為危老都更開發案的橋樑、潤滑劑，更是個貼心的聆聽者，如果地主因土地持分問題，卻自己無法溝通協調，或是因認知上的樓層價值問題，甚至是合建案內基地旁若有公有土地，都歡迎找永筑，讓所有難題「成就解鎖」。

永筑埕光基本資料

基地面積：125.84坪

基地位置：台北市大同區民族西路180號

產品類型：電梯大樓

規劃戶數：27戶 3店面

規劃坪數：24－34坪

規劃樓層：B2F / 11F

建築設計：彭繼賢建築師事務所