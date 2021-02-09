「敦南街」名人聚落再添新案 獲政商名流青睞

統計台北市實際登錄資料，從各行政區單價破百萬的億元豪宅交易發現，大安區交易量蟬聯冠軍。其中，擁有名人街之稱的「敦南街」區內豪宅吸引藝人、名人、上市櫃企業主目光，名人雲集無疑就是看上區域優美充滿藝文氣息氛圍。

敦南街是大安區罕見的櫻花街，隱私度極高，受星光名人青睞。圖／業者提供

大安區位屬市中心精華地段素地有限，特別是座擁綠地絕佳視野景觀的豪邸供給量有限，故特別受到追捧。以名人聚落「敦南街」而言，區域指標個案「敦南寓邸」奪下2019年豪宅王交易量，購買客戶群不乏上市電子業者、藝人及名人，全案完銷一戶難求。由於區域新案有限，近來推出的「敦南琴朗」以更符合剛性自住需求的55及69坪產品規劃，加上戶總數僅27戶，居住品質單純，戶戶都是自用訴求，推出僅三個月已銷售8成，備受高資產族的青睞。

「敦南街」獨樹一格的環境，擁有大安區唯一的櫻花街、四季如春，在繁華的市中心能開窗即入眼此謐境，這也是該區為何能受到政商名流青睞，住戶社經地位非富即貴，區域豪邸成交價格相當穩定，形塑貴氣的氛圍。

四座舊商辦都更熱潮帶動行情，敦化南路將成頂級豪宅競技場！圖／業者提供

房產專家表示，去年市場游資充沛，加上低利率和台幣走強等因素，高端買方必須重新思考資金去向。因應台商回流潮、逃避國際肥咖條款，美中貿易戰考量、以及疫情效應，許多企業主帶著大筆資金回台置產，或轉移給下一代，首選的仍是價格抗跌、未來仍具發展性的精華指標地段。敦化南路商向來有趨勢科技、戴爾集團等跨國企業指名進駐，未來五年更有敦南安和、敦南誠品等四座都更商辦登場，能在此A級商辦聚落中擁有一席住地，將是稀有中的稀有！

敦南琴朗15樓開闊眼界，可遠眺台大綠地。圖／業者提供

「敦南琴朗」現場銷售專案經理林亞清也指出，以該案能創下銷售佳績，除了生活品質佳吸引買方的目光外，值得一提的是，該案無地主戶、社區戶數少，一層兩戶的規劃滿足高端住戶的私密空間需求，開案以來，吸引許多台商、上市櫃公司高階主管及海外回台二代置產，其中不乏藝文界名人及政商名流，也有企業主一次購買兩戶包層打通，除了自用需求外也可作為私人招待會所。加上開價每坪140至150萬，以週邊指標豪邸「敦南寓邸」實價登錄價每坪150萬以上來看，該案開價相當符合市場行情。

敦南琴朗3D外觀示意圖，三面臨路、整層約20米觀景面寬，器度與氣質兼具。圖／業者提供

「敦南琴朗」由善長打造精品建築的惟瓦地建設所推出，該公司過去作品皆如藝術品在中古屋市場少見有住戶釋出，累積好口碑。此次，惟瓦地在個案的規劃設計上，外觀採豐富的玻璃摺面透過光的折射呈現出不同深淺光熠，如同流動的音符跳躍，為旗下藝術作品再度譜出新樂章。

地產人士分析，「敦南琴朗」坐擁大安區便利的生活機能，又有巷弄內的幽靜和隱密，且迎面即是和平實驗小學，享永久棟距，加上周邊大多為低矮老屋、無高樓，低樓層以上就有寬廣視野，每戶7米 7的奢侈採光，頗符合低調名人最重視的隱密需求而受到認同。