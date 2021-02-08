國家隊再進化 石材業指標企業「入列」 「維閣石材」產業再升級

去年新冠疫情襲捲全球之際，台灣政府在行政院經濟部主導下成立口罩國家隊，成功打響台灣知名度，也為政府與企業間的合作聯盟締下典範；為迎接疫情後的國際局勢及台灣產業再提升，經濟部推動「中小企業加速投資行動方案」，其中台灣最大人造石英石(QUARTZ)的石材製造公司「維閣實業」也名列其中，一起加入國家產業轉型的行列。

經濟部的「中小企業加速投資行動方案」至今已召開72次聯審，通過476家中小企業投資約2036億元，帶來1萬9580個台灣就業機會，其中最受矚目的是位於花蓮的石材產業、維閣石材，這象徵台灣國家與企業共同提升產業競爭力，導入自動化低能耗製造程序，將傳統石材加工業轉型符合循環經濟之產業。

參加經濟部這次方案的維閣石材是全台最大人造石英石的石材製造商，也是首家由傳統石材加工業成功升級為智慧製造之企業，榮獲歐美多項標準之認證，在美國及加拿大市場佔有一席之位，為進一步擴展全球市佔率；此次將在花蓮擴建廠房，增設百億產值人造石英石生產線，導入自動化低能耗製造程序，為台灣東部區域發展達到更大就業產值公司。

維閣石材公司布局台灣市場設立名緯建材實業有限公司，提供台灣建築界世界級的石材原料。圖／業者提供

另，受到新冠疫情的影響，世界各國進入鎖國時期，在邊境管制的情況下，觀光產業受到重創，但因資金回流及台商返台，民眾投資避險選擇不動產商品的情況下，台灣房市異軍突起成為2020年最耀眼的產業，也因為建築業的助攻，讓協力廠商包括石材業等，將市場從海外拉回台灣，知名的維閣石材公司就是最好的例子，該公司更布局台灣市場設立名緯建材實業有限公司，提供台灣建築界世界級的石材原料。

以石材產業來說，台灣許多產業在世界經濟市場占有舉足輕重的地位，特別是全球的石材市場前10名品牌的維閣實業，90﹪以上的產品出口到美國、加拿大、澳洲、香港等地，以優異品質深受客戶好評，被譽為台灣之光，近年維閣石材公司布局台灣，將市場重心轉往台灣，提供具有國際品質的石材原料。

維閣實業的天然石材種類為花崗岩與大理石，花崗岩得天獨厚的物理特性加上美麗的花紋使它成為建築的上好材料，質地堅硬緻密、強度高、抗風化、耐腐蝕、耐磨損、吸水性低，素有「岩石之王」的稱號，且該公司每年自世界各地進口200餘種的大理石及花崗石原石，以巴西、印度、美國、南非、大陸、中東、北歐等地為主要採購地區。

「名緯建材實業有限公司」為台灣第一家設立人造石英石工廠的公司。圖／業者提供

值得一提的是維閣實業合作成立了「名緯建材實業有限公司」，並且為台灣第一家設立人造石英石工廠的公司，這種人造石英石為一種新興建材，因其硬度高、耐用、耐磨、抗強酸、抗強鹼及防火等特性，為國內外目前被廣泛使用的裝修材料。

這種由歐洲引進專業設備與先進技術，生產的人造石英石尺寸是全世界最大的，此外首創使用機器手臂繪製紋路，讓維閣實業出產的人造石英石路獨特且仿真，質感與天然石材非常相似；人造石英石也通過了 Green Guard Gold、Green Guard 及 NSF 等多項認證，品質有保障，消費者也可用得安心，更提供台灣建築界最優質的建材。