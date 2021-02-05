綠能、5G最夯產業匯聚 台南高鐵特區引上萬名人才

交通、建設及產業為房市發展3大基礎，近期發展熱絡的台南市在南科、台積電領軍下，成為車用晶片、半導體生產重鎮，而中央也在南台南的高鐵特區投下另一顆經濟引擎「沙崙綠能智慧科學城」，加上商場、會展中心、雙語學校、健康園區陸續規劃完工，高鐵特區3大發展關鍵一次到位，吸引大型建商爭相插旗，像是成立50年、上市櫃的遠雄建設就選擇此區推出台南第五大案「明日讚」。

六都高鐵以台南站為較晚發展區域之一，2016年蔡英文總統宣布沙崙綠能智慧科學城為5+2科技基地後，加上大南方計劃實施，使得高鐵特區發展飛速，中央、地方挹注560億元投入建設，包含大台南會展中心、綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域等在2022年前陸續完工，爾後也將與周邊恒耀工業區、皇田工業區及萬國通路產業園區串連，創造上萬名高階人才就業機會，未來南科結合沙崙綠科城，將成為台灣少見半導體、5G、智慧綠能、AI產業聚落。

科技大廠、研究機構匯聚 高樓平地起

首批進駐沙崙綠科城的大廠包含，全球第二大螺旋式壓縮機製造商「漢鐘精機」、外商「所樂太陽能科技」以及節能馬達龍頭的「瑞展動能」以及「茂迪光電」，另外，台塑集團也將該園區視為拓展事業版圖之基地，至於國內三大研究機構，中研院、國研院及工研院也同步在此設立南部院區，匯聚研發能量。

台南高鐵特區有別於多數重劃區，交通建設率先到位。圖／業者提供

除了大廠積極搶進沙崙綠科城以外，日本三井於高鐵特區啟動南台第1座「MITSUI OUTLET PARK台南」，一、二期建築面積合計2.4萬坪，共有380家店，2022、2025年陸續完工後，將為台南市最大OUTLET PARK，加上中央、地方政府投入之資源，周邊產官學資源匯聚，可預期成為南台都會區發展最快速之智慧綠能城市。

低基期高爆發力 民眾看漲台南後勢

根據最新實價資料顯示，台南市去年均價不到16萬元，為六都最低，但漲幅達到8.03%，將五都甩到後頭，且信義房屋最新調查顯示，有3成以上民眾看漲台南房價，僅次於台中市，房價增值爆發力十足。

交通建設匯聚之地向來為房價增值關鍵，位於台南歸仁的高鐵特區有別於多數重劃區，建設、產業先行到位，才有建商推案之特殊性，房產專家指出，高鐵隸屬的歸仁區過去幾乎無大樓推案，如今高鐵特區加持，佳展、達麗、晶悅國際、遠雄陸續進場，已有逾千戶量體。

其中，上市建商遠雄建設「明日讚」基地位於歸仁十一路，距離高鐵站、三井OUTLET僅400~600公尺，亦坐擁全國首座沙崙K12雙語學校，提供科技菁英子女就近入學，加上建築前方綠海環繞，為少數兼顧機能及寧靜生活品質之建案。