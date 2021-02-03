士林區建設利多帶動房價　「德悅悅」熱銷搶在起漲前

台北市「士林站TOD開發案」鳴起第一槍後，第二座 TOD開發案「劍潭站 TOD開發案」也進入招商說明會階段，加上台北表演藝術中心預計今年完工，未來還有士林北投科學園區開發計畫等，士林區受到建設利多帶動，房市買氣也跟著升溫，而位於捷運士林站附近的小宅案「德悅悅」，總價1100萬元起，開案兩個月銷況近七成。

台北市「士林站TOD開發案」 。圖／業者提供

為了讓台北市老舊商圈一改新面貌，政府近期大力推動城市更新計畫，其中開發較早的士林區成為更新重點，而台北市第一個TOD概念案就在捷運士林站，該案將融合交通、商場百貨、科技智能等進行多功能活化，預計建物將規劃地上20層6,400多坪、地下4層3,600多坪，屆時將突顯士林站的重要性。

台北表演藝術中心 。圖／業者提供

除了TOD的建設利多外，美國有線電視新聞網風尚版（CNN Style），日前精選2021年最令人期待、具顛覆性的8座新開張或新落成建築，而位於士林區的「台北表演藝術中心」入列，預計今年能夠完工。不動產業者指出，建設利多帶動區域房價，交通便利性更是不動產增值關鍵，一般來說捷運宅產品房價抗跌，若區域內有重大建設，還有望帶來增值空間。

而鄰近士林捷運站、僅約250米微步距離的「德悅悅」，規劃13至23坪的、3米6挑高尺度放大坪效，每坪開價90～100萬元，總價1100萬元起，是不少單身小資族能夠負擔的親民價，加上目前房貸利率創新低，每個月還款金額與租金相近，不少首購族認為這個時間點「租不如買」。

德悅悅3D外觀。圖／業者提供

「德悅悅」除了座落於士林捷運站周邊，還具有未來環狀線議題，屆時到大安森林公園、信義計畫區、大直美麗華就近可達，且令人期待的是，環狀線北環段可望於今年7月動工，士林站即將晉升雙捷站，潛力不同凡響。

除了看好未來區域發展外，「德悅悅」在規劃上也有納入「防疫」的考量，不僅設有防疫吸氣閥，並配置台達電正壓pm2.5.新風系統，讓購屋人對於居住環境感到安心。

「德悅悅」開案至今2個月銷況近七成，買方包括置產、買給子女、租屋族群改當有房族外，還有不少一次買多戶作為「二代宅」的考量，可謂近期士林區的熱銷建案。

值得一提的是，「士林再生計畫」中的9大開發計畫中，除了士林站TOD開發案、捷運環狀線北環段、北投士林科技園區外，陽明戲院改建案、士林紙廠開發案、新光紡織廠開發案等，另外T16-T18地上權開發案與生態社子島計畫等，都陸續在規劃進行當中，預計士林區翻新後房價增值可期。