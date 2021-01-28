台中七期「市政1號院」 海歸菁英買盤鎖定稀有小豪宅

去年美中貿易戰與新冠肺炎的發生，讓台灣從人口危機翻轉成後疫情商機，台灣迎來了史上最大的人才回流，鮭魚返鄉流入25萬菁英，其中不乏富裕企業二代、資深台商、網路新貴，原本全球布局的高資產族群重新配置資產轉回台灣，全新的居住環境與購屋需求下，媲美台北信義計畫區的台中七期市政路，成為海歸菁英置產最佳選擇。

台中市政路60米大道。圖／業者提供

市政路60米大道 首選七期富裕領地

巴黎香榭大道、紐約第五大街都因擁有絕佳地理位置、寬敞街廓與高聳林蔭而舉世聞名，市政路60米綠茵大道，綿延1.3公里的樹海，是七期最美街區，讓走遍世界、懂過生活的海歸菁英一見傾心。附近台中商銀百億總部「台中之鑽」選址在此，五星級日月千禧酒店、未來萬豪、喜來登、大倉齊聚插旗，豪宅林立，讓市政路「國際大道」藍圖更顯清晰。

市議會府會園道。圖／業者提供

市政、文心捷運雙軸心，地段之王 時尚稱王

興富發集團預售新案「市政1號院」擁七期市政路黃金門牌，絕版稀有核心區域，位居市政路與文心路黃金雙軸心，步行3分鐘與捷運水安宮站為鄰，享受家樂福、全聯、美式連鎖餐廳、新光三越、大遠百時尚生活，難得市心綠意府會園道、惠順公園、惠文公園、明星惠文學區步行就到。

水安宮捷運站。圖／業者提供

豪宅大師李文勝擘劃 凌空無邊際泳池奢華公設

最受菁英購屋族喜愛的奢華飯店級公設，「市政1號院」邀請豪宅大師李文勝操刀打造，市政路上唯一擁有凌空泳池公設的住宅案，氣派大廳、LOUNGE BAR 、視聽室等設施，將附加價值向上推升，不論在家或出門都是一大享受，廣受二代企業主、菁英人士高度關注，適合投資、置產、自住。自備88萬元起買稀有2-3房，輕鬆入主市政名人道唯一機會。

接待中心地址：台中市西屯區市政路、河南路口

接待中心電話：04-2252-7555

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市政1號院–個案基本資料