台中七期「市政1號院」 海歸菁英買盤鎖定稀有小豪宅
去年美中貿易戰與新冠肺炎的發生，讓台灣從人口危機翻轉成後疫情商機，台灣迎來了史上最大的人才回流，鮭魚返鄉流入25萬菁英，其中不乏富裕企業二代、資深台商、網路新貴，原本全球布局的高資產族群重新配置資產轉回台灣，全新的居住環境與購屋需求下，媲美台北信義計畫區的台中七期市政路，成為海歸菁英置產最佳選擇。
市政路60米大道 首選七期富裕領地
巴黎香榭大道、紐約第五大街都因擁有絕佳地理位置、寬敞街廓與高聳林蔭而舉世聞名，市政路60米綠茵大道，綿延1.3公里的樹海，是七期最美街區，讓走遍世界、懂過生活的海歸菁英一見傾心。附近台中商銀百億總部「台中之鑽」選址在此，五星級日月千禧酒店、未來萬豪、喜來登、大倉齊聚插旗，豪宅林立，讓市政路「國際大道」藍圖更顯清晰。
市政、文心捷運雙軸心，地段之王 時尚稱王
興富發集團預售新案「市政1號院」擁七期市政路黃金門牌，絕版稀有核心區域，位居市政路與文心路黃金雙軸心，步行3分鐘與捷運水安宮站為鄰，享受家樂福、全聯、美式連鎖餐廳、新光三越、大遠百時尚生活，難得市心綠意府會園道、惠順公園、惠文公園、明星惠文學區步行就到。
豪宅大師李文勝擘劃 凌空無邊際泳池奢華公設
最受菁英購屋族喜愛的奢華飯店級公設，「市政1號院」邀請豪宅大師李文勝操刀打造，市政路上唯一擁有凌空泳池公設的住宅案，氣派大廳、LOUNGE BAR 、視聽室等設施，將附加價值向上推升，不論在家或出門都是一大享受，廣受二代企業主、菁英人士高度關注，適合投資、置產、自住。自備88萬元起買稀有2-3房，輕鬆入主市政名人道唯一機會。
接待中心地址：台中市西屯區市政路、河南路口
接待中心電話：04-2252-7555
官方平台：https://reurl.cc/8y244R
市政1號院–個案基本資料
- 基地位置：60米市政路林蔭大道
- 使用分區：第四之一種商業區
- 基地面積：1011.22坪 (3342.86㎡)
- 基地地號：台中市西屯區惠順段6地號
- 建蔽率：60%
- 容積率：500%
- 建築結構：SRC+RC
- 興建樓層：B7 / 31F
- 總 戶 數：464戶、2店面
- 公 設 比：住家34.7%，店面28%
- 產品規劃：2房~3房
- 車 位：平面319個 / 機械152個
- 車道寬度：汽車：6米，機車：2.5米
- 樓層戶數：A棟：7戶三梯，B棟：9戶三梯
- 公設比：住家：34.7%，店面：28%
- 臨路寬度：市政路60米，文心一路20米
- 銷售坪數：兩房24～27坪，三房：33～41坪
- 投資興建：興富發建設股份有限公司
- 工程營造：齊裕營造股份有限公司
- 建築團隊：大容聯合建築師事務所
- 外觀/公設/景觀設計：李文勝建築師
- 總銷金額：約84億