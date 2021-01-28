世界精品國際酒店與大型商場地標建築 匯聚南港　

近幾年房地產市場商辦、總部需求旺盛。交通便利是企業尋覓總部或辦公室時的第一考量。受惠於台北東區門戶計畫，南港五鐵共構的交通優勢及區域大型建設的興建，在北市都心獨走。各項前瞻規劃，不但吸引許多跨國企業進駐，台商資金回流也讓商辦市場穩定發展。而南港在交通、商業開發及區域建設帶來的蓬勃發展，也激勵房地產價值持續上揚。

交通便利是南港起飛的基礎。開車環東大道迅抵信義計劃區，接壤國道1號、3號、5號，串連雙北、環繞全台。高鐵、台鐵、捷運、客運，基隆輕軌在南港站匯聚，宜蘭高鐵也在日前定案，南港站成為以高鐵為主、串連西部與東部的最強交通樞紐。自2015年台北市政府啟動「東區門戶計畫」，將南港打造成具備「軟體、會展、交通、新創、生技」等五大功能中心，引進大量資金，投入公共建設。

五鐵共構南港車站 吸引千萬商旅

國際旅館、潤泰CITYLINK與南港環球購物中心陸續開幕，人潮、商機是房地產動能來源。專家表示，利多消息支撐南港車站周邊房市穩定發展，目前南港老舊公寓每坪成交均價已經達到50萬元，電梯大樓每坪成交均價也落在65萬元上下。台北市政府為了顧慮產業和人口能同時移入，能有足夠的生活空間，也在南港進行一系列跨區重劃和都市更新計畫，計畫中包含大型公園等大片綠地，居住的舒適性，也成為南港吸引購屋置產的原因。

看好南港住宅需求高熱度，三家上市櫃建商亞昕國際、新潤興業及海悅國際聯手，在中視媒體總部、重陽公園旁，興南街上推出純住宅建案「擎天森林」，受到市場高度熱議。專家表示，大片完整、可完善規劃的基地是南港在台北市中心最難能可貴的價值。「擎天森林」基地面積逾1800坪，規劃地上26層、地下4層，21、26、38、46坪2到3房雙塔建築，總案量高達120億元，總戶數高達400戶，是目前台北都心規模最大的純住宅社區。

千坪基地純住宅社區 擎天森林矚目登場

步行10分鐘抵達南港車站，高鐵、台鐵、捷運共構的交通便利性已經融入生活。重劃區住宅初期最擔憂的生活機能，在南港已經被蓬勃的商業開發所取代。潤泰「南港CITYLINK」銜接冠德「GLOBALMALL」，總計近20,000坪、超過200間品牌商家進駐，潮流時尚、異國料理、喜樂時代影城，以及五鐵共構創下的千萬人流，吸引全台最大500坪TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店進駐，拔高2層書牆、百坪親子共讀空間，不必開車，就能享受假日親子共遊的樂趣。緊接著幅員5萬坪、定址南港經貿園區的三井LaLaport購物outlet也即將完工開幕，獨特的日本複合式風格、250間品牌店舖林立，結合周邊六福萬怡酒店、漢來酒店，提供家庭客層休憩娛樂空間。台北流行音樂中心盛大開幕也是眾所矚目的焦點。由美國RUR Architecture、宗邁建築師事務所操刀，佔地8.92頃，可容納6,000人的表演廳、文化館、產業區，串連800米生態綠廊，匯集音樂與展演能量，靈感取自羅馬納沃納廣場的地標建築，引領南港文創產業。

台北流行音樂中心介於南港車站與捷運藍線昆陽站中間，表演廳已於去年開始營運，文化館、產業區預計於今年陸續開幕，未來會以流行音樂與文化跨界為經營方向，成為南港機能型園區。圖／業者提供

「媲美信義計畫區的生活機能，是住宅持續熱銷，新案站穩百萬的主因之一。」專家表示，交通完善、生活機能成熟的新興區域，最缺的就是大基地、規劃完整的純住宅社區，「擎天森林」剛好補足南港這一塊需求。國家會展中心、國家生技園區、北部流行音樂中心等重大建設陸續到位，建設資源和產業群聚產生連動效應。其中CITYLINK規劃完善，設有辦公室、飯店、商場、影城與停車場，大量就業機會與人潮，吸引各大知名企業、科技大廠、飯店和商場進駐，如美商3M、聯強國際、IBM、三井LaLaport、六福萬怡酒店，愈來愈多的知名企業總部商辦進駐，都是看好南港人潮、運量的磁吸效應，地段價值持續提升的南港，已成為許多人置產的第一選擇。