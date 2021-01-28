商辦再創每坪136萬新高 甲山林：台版矽谷在南港

曾讓許多市場人士大呼看不懂的南港「世界明珠」這個月又再度刷新價格認知的成交紀錄。對比聯強國際過去斥資逾63億元「打包」15個樓層，拆算下來以每坪100萬均價「超車」內湖、大直，今年以經營頂端手機周邊產品為背景的新買家，用每平均價136萬元買入屬低樓層的2樓層，再次證明單價100萬行情不單是南港A辦的定錨點，更是起漲點。

甲山林集團、愛山林建設董事長祝文宇指出，市場講了兩年多的台商回流，確實造就全台各地工業廠房、商用土地與換屋市場交易升溫；比較少人注意到的是，過去半年包含YOUTUBE創辦人在內的2000多位矽谷台灣幫新創、創投人才，都回流台灣，貢獻自身經驗與長才，參與孵化台灣科技新創產業、打造台灣版矽谷的計劃，「台版矽谷會在哪裡？還會是飽和的內科嗎？當然不是，台版矽谷最有機會的地方正是因為東區門戶計畫崛起中的南港。」祝文宇說，世界明珠所在的南港本來就是新創、科技、生技產業匯聚之處，這些產業老闆深諳什麼叫「本夢比」，會大膽選定南港「世界明珠」買企業總部產品和豪宅，因為看到南港發展的未來性。

甲山林廣告總經理張境在不諱言，因為去年底「矽谷台灣幫」回流的消息曝光，本來大呼「看不懂南港」的，「一下子全都看懂了。」不單「世界明珠」周邊推住宅案動作轉趨積極，開價也變得不保守了，「世界明珠」從去年底迄今接待的客戶中，可以看出南港房市今年將持續商辦與豪宅齊發的趨勢。

「世界明珠」總銷逾千億元，去年開盤迄今已銷售近6成多，住宅每坪成交均價大概在150萬元；辦公大樓規模約1.4萬坪，預計2023年完工，每坪成交均價自100萬到136萬元不等，可售坪數自500坪起、1200坪至包棟上萬坪。合計住宅和辦公成交量估計近400億元，也改寫南港房價新標竿。

除「世界明珠」外，半導體通路商大聯大，去年11月也正式遷入2016年年中斥資65.5億買下南港中信正對面、台肥土地的近2000坪基地規模的總部；富邦人壽2020年5月砸下282.87億元天價標得大南港土地，台鐵公告玉成段都更招商案；國建「利百代商業大樓」預計2022年完工落成，辦公室規模上看1.5萬坪；潤泰創新國際的「南港之心」複合開發案，辦公大樓可望有5.2萬坪，2026年完工，上述開發案再再顯示由「世界明珠」領頭的南港高端商辦市場，每坪至少破百萬、單坪租金行情2,000元起跳，已是現在進行式。